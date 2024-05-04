ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мартин Ритберг

Причиной тому в первую очередь стало то, что волость решила в прошлом году расторгнуть договор с предпринимателем о покупке детсадовской услуги, сославшись на то обстоятельство, что договор слишком обременительный для волости, и выплатить 400000 евро в виде договорного штрафа для нее разумнее, чем продолжать содержать детсад прежним образом. С конца октября прошлого года здание детсада пустует.

Пожалуй, еще в прошлом году рассуждали о том, что если закроют детсад, то появится ли взамен него попечительский дом. И вот теперь предприниматель обратился к волости с ходатайством о выделении дополнительной земли, чтобы построить там при поддержке фонда справедливого перехода попечительский дом. Вероятность, что все пойдет в соответствии с планами предпринимателя, не особо велика, ведь волость уже дала ответ, устанавливающий препятствия для значительного расширения застройки. Конечно, каждое новое рабочее место важно для волости. Однако важен также язык символов. Нынешней тойлаской власти пришлось в течение года принять решения о закрытии детского сада и гимназической ступени. Это, конечно, дает оппонентам возможность спросить: неужели нынешняя волостная власть видит будущее в закрытии детских учреждений и открытии попечительских домов?