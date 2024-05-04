"Годами мы игнорировали рождавшиеся в идеологической слепоте многочисленные приказы, запреты и регуляции, кульминацией чего стал зеленый поворот, дающий задний ход из-за таких европейских выборов". Анвар Самост, журналист

В результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов актуальность вступления в еврозону стала очевидной, но, возможно, мы должны благодарить, скорее, удачные стечения обстоятельств, которые открыли для Эстонии подходящее окно. В любом случае, после введения евро эстонские политики не осознали всего спектра масштабов перемен, связанных с ними вызовов и открывшихся возможностей. Скорее, они до сих пор этого не осознают, но уже слишком поздно, потому что десятилетие, когда, будучи членом еврозоны, Эстония могла бы поднять свою инфраструктуру до уровня, сопоставимого с другими странами ЕС, при практически нулевых процентных расходах, уже никогда не наступит. Вместо этого мы теперь и в будущем ежегодно будем брать дорогой заем в несколько миллиардов для выплаты пенсий, пособий и зарплат бюджетников.

Миллиарды из структурных фондов ЕС уже полтора десятилетия не шли по назначению. Эти деньги помогали сохранить бюджетный баланс, перенесенный из предыдущей монетарной среды, вопреки быстро растущим постоянным расходам, а должны были пойти на гораздо больший объем "бетона", который по какой-то необъяснимой причине мы считали малозначимым.

Однако самой большой ошибкой стал консенсус, согласно которому Европейский союз, его направление развития и сущность в целом считались в значительной степени вне критики. Это стало понятно спустя несколько лет после вступления, когда многие, возможно, продолжали верить, что история остановилась и мы стали частью Запада, который навсегда останется на пике своего могущества, достигнутого в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Конечно, ничто не длится вечно, и с течением времени Эстонии как государству-члену следовало быть более требовательной. Это в наших собственных интересах и в интересах всей Европы и Запада.

На самом деле новое поколение политиков и чиновников хотело в полной мере насладиться тем, во имя чего их предшественники упорно, кровь из носу, трудились. Мы вели абсурдную подготовку к председательству в Европейском союзе, но не обращали никакого внимания на снижение конкурентоспособности единого рынка. Таким же образом мы годами игнорировали рождавшиеся в идеологической слепоте многочисленные приказы, запреты и регуляции, кульминацией чего стал зеленый поворот, дающий задний ход из-за таких европейских выборов.

Резюмируя: никто не отнимал у Эстонии, члена Европейского союза, обязательства отстаивать свою свободу и состоятельность, даже если на протяжении 20 лет мы надеялись, что все произойдет само собой.