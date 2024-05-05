ПЕРЕДОВИЦА Единственный правильный выбор, сделанный 20 лет назад

Несмотря на то, что евробюрократия и чрезмерное усердие некоторых наших чиновников в выполнении общеевропейских требований иногда заставляют задуматься - смеяться или плакать, нет никаких сомнений в том, что Эстония более 20 лет назад сделала правильный выбор, вступив и в Европейский союз, и в НАТО.

Это стало особенно очевидно в последние десять лет, когда Россия развязала кровопролитную войну в Украине в качестве мести за то, что народ этой страны ценит ценности Запада, а не Русского мира. Более чем вероятно, что та же участь постигла бы Эстонию и другие страны Балтии, если бы мы на рубеже веков не сделали свой выбор и не приложили все усилия для его достижения.

Важность обеспечения безопасности и независимости в качестве члена этих альянсов сегодня становится все более очевидной. Но также очевидным фактом является то, что благодаря субсидиям Евросоюза жизнь в Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа, стала значительно лучше. Новые школьные здания, дороги, системы водоснабжения, больницы и многое другое, что было построено на европейские деньги, сегодня воспринимается как должное и используется. Но также, например, единая валюта и безвизовый режим.

Опросы подтверждают, что подавляющее большинство эстоноземельцев поддерживают членство как в НАТО, так и в Европейском союзе. Стоит приложить усилия и понять, как с помощью этих возможностей придать развитию Эстонии еще больший импульс.