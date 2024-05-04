Уха из копченой рыбы, копченые котлеты, маринованные копченые цыплята, жареная окуневая икра - эти деликатесы можно купить только в "Põhja Peipsi Köök". Как и те копченые рыбу и мясо, которые Таави Вогт достает из печи на глазах у покупателя.

- Если коптим рыбу, то на следующий день ее уже не продаем, а делаем из нее последующую продукцию: чистим, закатываем в банки и пастеризуем. Это обходится дорого, но для нас наше имя еще дороже, - говорит создавший семь лет назад "Põhja Peipsi Köök" Таави Вогт.