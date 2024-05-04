В бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента стали приходить реже даже пожилые люди

Пик посещаемости бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) приходится на период с февраля по конец апреля, когда физические лица декларируют свои доходы. Количество клиентов, обратившихся в бюро, сократилось на 10% в этом году по сравнению с прошлым годом и на 33% по сравнению с данными за последние четыре года.

Люди в возрастной группе от 60 до 74 лет чаще всего обращались в этом году в бюро, что составило 36% от всех клиентов, посетивших НТД. Пожилые всё больше пользуются электронными услугами и руководитель отдела обслуживания клиентов Хели Кулламаа отметила, что использование электронных услуг увеличилось именно благодаря им.

- Количество клиентов старше 70 лет выросло больше всего среди пользователей услугами e-MTA; их было на 24% больше в этом году по сравнению с 2023 годом, - отметила Кулламаа.

НТД получил к концу апреля более 767 тысяч деклараций, из которых только 2,5% было подано в бумажном виде. Деклараций на бумаге было предоставлено на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году.

- Несмотря на то, что по-прежнему есть люди, у которых нет возможности пользоваться интернетом или средством аутентификации, практика показывает, что в бюро для подачи декларации обращались люди, у которых имеются интернет и средство аутентификации, однако у них утеряны или позабыты коды, - пояснила Кулламаа. - Также встречаются такие клиенты, у которых есть все возможности и средства, но они чувствуют себя более уверенно, когда чиновник распечатает им предварительно заполненные декларации или же просмотрит декларации, которые они сами распечатали и заполнили, а также внесёт эти данные в систему. Спрос на это снижается с каждым годом и мы чётко видим, что более солидный возраст не является помехой в использовании электронных услуг, - добавила Кулламаа.