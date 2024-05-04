Вдобавок к желанию улучшать работу больницы и руководить людьми от будущего заведующего хозяйством Нарвской больницы официально ждут хотя бы среднего знания эстонского языка, но профессионального владения русским.
От главного завхоза Нарвской больницы ждут умения мастерски поговорить на русском
Нарвская муниципальная больница опубликовала объявление о поиске руководителя для хозяйственного отдела, в котором трудятся около 75 человек. Прежний руководитель ушел на пенсию в 2023 году.
Жестких квалификационных требований к кандидатам на эту должность не предъявляется, но есть ряд ожиданий от этих людей, касающиеся, в первую очередь, их образования и опыта работы, а также компьютерных навыков и прочего.
В объявлении бросается в глаза также ожидание по части владения языками: будущий главный завхоз Нарвской больницы должен владеть эстонским хотя бы на уровне В1, а вот русским - на уровне С1. Из этого следует, что в Нарвской больнице профессионально владеть русским языком важнее, чем государственным.
Описанные в объявлении о работе пожелания к будущему завхозу Нарвской городской больницы показались подозрительными председателю оппозиционной фракции "Respekt" в Нарвском горсобрании Яне Кондрашовой. Она полагает, что данное объявление о работе, опубликованное всего на пару недель, является формальным и составленным под уже выбранного человека, вероятнее всего - какого-то местного политика.
- Очередной конкурс по-нарвски, - комментирует Кондрашова. - Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Квалификационные ожидания, прямо скажем, кричат нам об очередном трудоустройстве нужного человека, и осталось дождаться, кого именно на этот раз, - прокомментировала оппозиционер.
Заявления от прекрасно говорящих на русском языке людей, желающих возглавить хозяйственный отдел Нарвской больницы, ждут до 10 мая.