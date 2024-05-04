От главного завхоза Нарвской больницы ждут умения мастерски поговорить на русском

Нарвская муниципальная больница опубликовала объявление о поиске руководителя для хозяйственного отдела, в котором трудятся около 75 человек. Прежний руководитель ушел на пенсию в 2023 году.

Жестких квалификационных требований к кандидатам на эту должность не предъявляется, но есть ряд ожиданий от этих людей, касающиеся, в первую очередь, их образования и опыта работы, а также компьютерных навыков и прочего.

В объявлении бросается в глаза также ожидание по части владения языками: будущий главный завхоз Нарвской больницы должен владеть эстонским хотя бы на уровне В1, а вот русским - на уровне С1. Из этого следует, что в Нарвской больнице профессионально владеть русским языком важнее, чем государственным.

Описанные в объявлении о работе пожелания к будущему завхозу Нарвской городской больницы показались подозрительными председателю оппозиционной фракции "Respekt" в Нарвском горсобрании Яне Кондрашовой. Она полагает, что данное объявление о работе, опубликованное всего на пару недель, является формальным и составленным под уже выбранного человека, вероятнее всего - какого-то местного политика.

- Очередной конкурс по-нарвски, - комментирует Кондрашова. - Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Квалификационные ожидания, прямо скажем, кричат нам об очередном трудоустройстве нужного человека, и осталось дождаться, кого именно на этот раз, - прокомментировала оппозиционер.

Заявления от прекрасно говорящих на русском языке людей, желающих возглавить хозяйственный отдел Нарвской больницы, ждут до 10 мая.