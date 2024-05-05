Против бывшего руководителя Нарвской больницы не стали возбуждать уголовное дело

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношение Аго Кыргвеэ на основании поданного против него заявления было принято 2 мая, как сообщили Rus.ERR в прокуратуре.

"Из направленного заявления и приложенных к нему материалов не следует, что Кыргвеэ совершил растрату, злоупотребление доверием, или какое-либо другое преступление, предусмотренное Пенитенциарным кодексом", - прокомментировала прокурор Хелен Кивилоо.

По ее словам, в случаях, когда заявление о преступлении не содержит достаточной информации, указывающей на совершение уголовного преступления, возбуждение уголовного дела не является ни законным, ни обоснованным. "Возбуждение уголовного дела с целью поиска оснований для его возбуждения недопустимо", - подчеркнула Кивилоо.

Отказ в постановлении уголовного дела можно оспорить. По информации Rus.ERR, сейчас этот отказ изучает адвокат Нарвской больницы.

Напомним, состоящий из местных политиков совет Нарвской городской больницы 29 февраля со скандалом снял с должности члена правления больницы Аго Кыргвеэ, занимавшего этот пост более двух лет. Кыргвеэ выразили недоверие, обвинив в ряде нарушений, в том числе злоупотреблении служебным положением и финансовых растратах. Сам он отрицал все это. Новым членом правления Нарвской больницы совет назначил Юллара Ланно, а в отношении Кыргвеэ было подано заявление в прокуратуру.