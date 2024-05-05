Началось наблюдение за синими лягушками - требуется помощь

В период размножения болотная лягушка синеет. Жителей Эстонии просят сообщать о встрече с этим редким земноводным в рамках акции "Лягушки на шоссе" через специальную веб-страницу или по электронному адресу: purga.birgit@elfond.ee.

Добровольцы сейчас снова помогают лягушкам переходить через шоссе с плотным движением, где массово гибнут земноводные. Миграция земноводных к местам размножения началась уже в конце марта, но холода приостановили брачный вихрь.

- Волонтеры сообщили, что в некоторых местах миграция возобновилась. В связи с этим у счастливчиков может появиться возможность встретить редкого синего самца болотной лягушки в дикой природе. Если вы увидите этого принца в синем костюме, пожалуйста, пришлите фотографию в Эстонский фонд природы. Таким образом мы сможем узнать, в каком количестве и где именно они у нас еще есть, - призвала на помощь жителей Эстонии руководитель кампании "Лягушки на шоссе" Биргит Пурга. - Также стоит внимательно следить за миграцией лягушек в вашем районе и обращаться к нам, если вы хотите помочь лягушкам, - добавила она.

Фотографии синей лягушки ожидаются до конца мая.

Все одиннадцать видов земноводных Эстонии находятся под охраной. На дорогах, пересекающих пути миграции, большая часть земноводных погибает в вечерние часы во время миграции. Поэтому по возможности стоит избегать вечерних поездок или быть особенно внимательными как к амфибиям, так и к помогающим им волонтерам.

Вдобавок некоторые муниципалитеты поздно ночью перекрыли движение транспорта в важных для миграции местах.

Акция "Лягушки на шоссе" проводится с 2012 года. Цель этой инициативы - привлечь внимание к земноводным, массово погибающим на дорогах во время весенней миграции, повысить осведомленность людей об играющих важную роль в природе амфибиях, а также получить представление о местах их миграции по всей Эстонии.

За прошедшие годы с помощью волонтеров удалось спасти от гибели под колёсами автомобилей 206193 амфибии.

Акция "Лягушки на шоссе" проходит при финансовой поддержке Центра экологических инвестиций.