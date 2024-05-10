ПАРЛАМЕНТ Почему Московский патриархат следует объявить поддерживающим агрессию?

У православных сейчас последний день Великого поста. Как написал епископ Даниил, Рийгикогу должен бы подождать, чтобы дать время отметить Пасху. Это очередной предлог, чтобы протянуть время и надеяться на наше терпение. Но довольно. Эстонии пора положить конец такой ситуации. Призыв Московского патриархата к священной войне против свободы однозначно выражает угрозу безопасности Эстонии. Наша задача - защищать людей Эстонии от таких гибридных атак, а также уменьшить возможность завуалированными фразами причинять вред Эстонии.

Заявление (проект) Рийгикогу "Об объявлении Московского патриархата институцией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации"

"Рийгикогу жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.

Рийгикогу призвал Евросоюз 23 февраля 2022 года разработать меры, которые сделали бы невозможной военную пропаганду и распространение национальной ненависти со стороны Российской Федерации. Рийгикогу объявил 18 октября 2022 года российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Европарламент принял 23 ноября 2022 года резолюцию, в соответствии с которой совершенные Российской Федерацией преднамеренные атаки на гражданское население, грубые нарушения прав человека и гуманитарных прав являются актами террора и военными преступлениями против населения Украины.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной в 2022 году Россией полномасштабной войны в Украине публично выражал поддержку агрессии российского террористического режима. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют в качестве орудия пропаганды войны идеологию Русского мира, с помощью которой в России уничтожают последние проявления демократии, милитаризируют российское общество и оправдывают агрессию с целью расширения Российской Федерации на все территории, где исторически доминировала Россия, в том числе на Украину.

27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает все постсоветское пространство как входящее в сферу влияния Российской Федерации.

Призывы Московского патриархата содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии.

В соответствии с законами Эстонской Республики и общепризнанными принципами, призыв к войне или к любому применению вооруженных сил является преступлением, если этим игнорируются общепризнанные принципы международного права.

Эстонская Республика как демократическое государство по-прежнему отстаивает принципы свободы вероисповедания. Государство должно гарантировать свободу выбора религии. В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и прочей враждебной пропаганды и от призывов к насилию. Защита от такой пропаганды касается также проживающих в Эстонии православных, независимо от их языка, национальности или канонической принадлежности. Государство выражает возмущение злоупотреблением и искажением религии и православной традиции Московским патриархатом и сегодняшним российским режимом. С учетом прежней деятельности Московского патриархата, сохраняется большая угроза оказания влияния на людей в таком псевдорелигиозном контексте.

Рийгикогу считает неприемлемой деятельность Московского патриархата как институции при оправдании и поддержке агрессии Российской Федерации. Исходя из этого, Рийгикогу считает необходимым признать Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации. Мы призываем все государства и международное сообщество воспрепятствовать враждебному влиянию Московского патриархата.

В то же время Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата организацией, которая поддерживает военную агрессию и террористический режим Российской Федерации, касается Московского патриархата как институции и руководящего органа, но не соблюдающих православные традиции людей.

Православные объединения и приходы тоже должны сами оценить опасность такого враждебного влияния для общественного порядка, а также для своих членов, и предпринять необходимые шаги для разрыва связи с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должна сохраниться конституционная возможность реализовать свою свободу вероисповедания с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей".