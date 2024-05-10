Поясняю текст заявления Рийгикогу "Об объявлении Московского патриархата институцией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации", а также его проект. И еще раз упомяну, что 52 члена Рийгикогу явились инициаторами этого проекта, и я среди них.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почему Московский патриархат следует объявить поддерживающим агрессию?
Почему важно обсудить и принять в Рийгикогу такое заявление? Поскольку спор о религиозных праздниках стал таким эмоциональным, то именно это заявление гласит, что мы никак не касаемся в нем религиозной деятельности, веры, религиозных традиций, знаменательных дней, постов и Пасхи. Мы говорим в этом заявлении о Московском патриархате как об институции, как о руководящем органе, который в своих заявлениях с самого начала полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, и даже еще раньше, поддерживал эту агрессию в своих заявлениях и решениях.
В этом заявлении строго осуждается деятельность Московского патриархата по оправданию, разжиганию и поддержке военных действий Российской Федерации на протяжении уже нескольких лет. В заявлении еще раз упомянуты также прежние заявления Рийгикогу и Европарламента. Кроме того, в то время, когда мы составляли и инициировали этот текст, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Совет Европы почти в таком же изложении объявил Московский патриархат институцией, поддерживающей военную агрессию и военные преступления Российской Федерации. Так что свою оценку дало также международное сообщество, а не только Эстонская Республика.
Последней каплей в чаше стал созванный 27 марта 2024 года под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, возглавляемый патриархом Кириллом, который принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира". В документе выражается четкая поддержка агрессивных военных преступлений российского террористического режима и военных действий в Украине, направленных против гражданского населения и характеризующихся террористическими деяниями. Наряду со священной войной против Украины, священную войну, в соответствии с этим документом, объявляют "находящемуся под влиянием сатанизма" западному миру. Это значит, что в этом документе агрессивно противопоставляют себя европейскому ценностному пространству. Как сказано в заявлении патриарха Московского, Украина должна быть частью Русского мира, но не только.
На основании этого программного документа, территории, в которых исторически доминировала Россия, и должны относиться к сфере влияния России. Не могу сказать здесь ничего другого, как то, что это означает продолжение агрессии не только против Украины, но и далее против Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Центральной Азии, и я не знаю, против кого еще. Это настолько неопределенная территория, хотя в прежних заявлениях патриарха говорилось также о постсоветском пространстве, где должно осуществляться влияние России. Теперь эта территория все ширится и становится даже больше, нежели была когда-то Российская империя.
Такие призывы являются прямой угрозой для общественного и конституционного порядка Эстонии. В соответствии с законами Эстонской Республики, призыв к войне или к любому применению вооруженных сил является преступлением. Статья 12 Конституции Эстонской Республики гласит: разжигание национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилия и дискриминации запрещается и карается по закону. Также запрещено и карается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества. В заявлении, о котором идет речь, Рийгикогу подчеркивает, что Эстонская Республика как демократическое государство по-прежнему отстаивает принципы свободы вероисповедания. Государство должно гарантировать свободу выбора религии.
"Заявление касается Московского патриархата как институции, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации. Оно не касается верующих людей, следующих православным традициям, какой бы веры они ни были, и, конечно, не касается православных".Яак Ааб, член Рийгикогу, Социал-демократическая партия
В сегодняшнем мире, однако, людей надо защищать от террористической и прочей враждебной пропаганды. С учетом прежней деятельности Московского патриархата, в таком контексте сохраняется большая опасность оказания воздействия на людей. Православные объединения и приходы тоже должны сами оценить опасность такого враждебного влияния для общественного порядка, а также для своих членов, и предпринять необходимые шаги для разрыва связи с Московским патриархатом.
Еще раз подчеркиваем, что данное заявление касается Московского патриархата как институции, которая поддерживает военную агрессию Российской Федерации. Оно не касается ни соблюдающих православные традиции людей, какой бы веры они ни были, и, конечно, не касается православных.
Вовремя или не вовремя принимаем мы это заявление, но отмечу, что оно не касается религиозной деятельности, деятельности приходов, праздников, религиозных традиций. Оно касается узко Московского патриархата, и поэтому я не понимаю, почему тут стремятся затянуть с принятием этого заявления.
Да, я читал письмо Урмаса Вийльма. Видно, он должен был выступить с обращением, поскольку к нему обращался нынешний временный глава Эстонской православной церкви Московского патриархата Даниил. Хотя мы знаем, что Евгений по-прежнему руководит ЭПЦМП из Москвы, или руководство ею, в соответствии с юрисдикцией, осуществляется из Печор. Так можем ли мы сейчас рассчитывать на то, что, мол, еще немного отложим на потом, пока не настанет лучшее время?
Это заявление касается не верующих, не людей, не приходы, а только Московского патриархата, деятельность которого мы никак не можем одобрить. Мы должны выступить против него, опираясь также и на те заявления и решения, которые мы ранее принимали здесь в Рийгикогу.
Роль Московского патриархата в войне в Украине требует четкого определения
Хендрик Йоханнес ТЕРРАС, член Рийгикогу, "Eesti 200":
- Подчинению эстонских православных приходов Москве надо положить конец. На сегодняшней повестке дня Рийгикогу стоит заявление, в котором мы осуждаем действия Московского патриархата по поддержке захватнической войны России в Украине и разжиганию вражды против всего свободного мира. Особого осуждения заслуживают попытки расколоть общество под прикрытием свободы вероисповедания.
В более широком смысле мы решаем этим заявлением три проблемы. Во-первых, роль Московского патриархата в войне в Украине и построении Русского мира требует четкого определения. Во-вторых, необходимо дать оценку объявлению Всемирным русским народным собором священной войны всему старому миру, а также его заявлениям о восстановлении Российской империи, расширении сферы влияния Кремля и о войне в Украине. В-третьих, одна из эстонских православных церквей де-факто подчиняется патриарху, резиденция которого находится в столице враждебного соседнего государства.
Чего мы хотим добиться? Во-первых, того, что церкви должны быть открытыми для приходов и службы должны продолжаться. Во-вторых, путинский режим не должен оказывать какого-то влияния на людей Эстонии через церковную жизнь. И в-третьих, подчинение Москве Эстонской православной церкви Московского патриархата надо прекратить.
У православных сейчас последний день Великого поста. Как написал епископ Даниил, Рийгикогу должен бы подождать, чтобы дать время отметить Пасху. Это очередной предлог, чтобы протянуть время и надеяться на наше терпение. Но довольно. Эстонии пора положить конец такой ситуации. Призыв Московского патриархата к священной войне против свободы однозначно выражает угрозу безопасности Эстонии. Наша задача - защищать людей Эстонии от таких гибридных атак, а также уменьшить возможность завуалированными фразами причинять вред Эстонии.
Заявление (проект) Рийгикогу "Об объявлении Московского патриархата институцией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации"
"Рийгикогу жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.
Рийгикогу призвал Евросоюз 23 февраля 2022 года разработать меры, которые сделали бы невозможной военную пропаганду и распространение национальной ненависти со стороны Российской Федерации. Рийгикогу объявил 18 октября 2022 года российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Европарламент принял 23 ноября 2022 года резолюцию, в соответствии с которой совершенные Российской Федерацией преднамеренные атаки на гражданское население, грубые нарушения прав человека и гуманитарных прав являются актами террора и военными преступлениями против населения Украины.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной в 2022 году Россией полномасштабной войны в Украине публично выражал поддержку агрессии российского террористического режима. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют в качестве орудия пропаганды войны идеологию Русского мира, с помощью которой в России уничтожают последние проявления демократии, милитаризируют российское общество и оправдывают агрессию с целью расширения Российской Федерации на все территории, где исторически доминировала Россия, в том числе на Украину.
27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает все постсоветское пространство как входящее в сферу влияния Российской Федерации.
Призывы Московского патриархата содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии.
В соответствии с законами Эстонской Республики и общепризнанными принципами, призыв к войне или к любому применению вооруженных сил является преступлением, если этим игнорируются общепризнанные принципы международного права.
Эстонская Республика как демократическое государство по-прежнему отстаивает принципы свободы вероисповедания. Государство должно гарантировать свободу выбора религии. В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и прочей враждебной пропаганды и от призывов к насилию. Защита от такой пропаганды касается также проживающих в Эстонии православных, независимо от их языка, национальности или канонической принадлежности. Государство выражает возмущение злоупотреблением и искажением религии и православной традиции Московским патриархатом и сегодняшним российским режимом. С учетом прежней деятельности Московского патриархата, сохраняется большая угроза оказания влияния на людей в таком псевдорелигиозном контексте.
Рийгикогу считает неприемлемой деятельность Московского патриархата как институции при оправдании и поддержке агрессии Российской Федерации. Исходя из этого, Рийгикогу считает необходимым признать Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации. Мы призываем все государства и международное сообщество воспрепятствовать враждебному влиянию Московского патриархата.
В то же время Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата организацией, которая поддерживает военную агрессию и террористический режим Российской Федерации, касается Московского патриархата как институции и руководящего органа, но не соблюдающих православные традиции людей.
Православные объединения и приходы тоже должны сами оценить опасность такого враждебного влияния для общественного порядка, а также для своих членов, и предпринять необходимые шаги для разрыва связи с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должна сохраниться конституционная возможность реализовать свою свободу вероисповедания с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей".