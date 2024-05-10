ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ С нового года расширится пособие на протезирование

С учетом того, что, в соответствии с действующим порядком, компенсации имеют разный период лимита (пособие на лечение зубов - один год, пособие на протезирование - три года), расширение компенсации лечения зубов на компенсацию протезирования с трехлетним сроком действия происходит, по словам Сиккут, постепенно.

- То есть со следующего года при оплате работ по протезированию зубов можно будет использовать вдобавок к компенсации протезирования в размере 260 евро компенсацию на лечение зубов в размере 105 евро. В 2026 году можно будет использовать компенсацию на лечение зубов уже за два года, а в 2027 году - компенсацию на лечение зубов в общем максимум за три года вдобавок к компенсации расходов на протезирование, - отметила она.

То есть в 2027 году нуждающийся в услуге протезирования зубов человек, не воспользовавшийся ни пособием на протезирование, ни пособием на лечение зубов, может воспользоваться при оплате счета за протезирование пособием на зубное протезирование в размере 260 евро плюс пособия на лечение зубов за этот и за два предыдущих года (3x105 евро, или 315 eвро). В сумме он сможет таким образом использовать на оплату работ по протезированию зубов 575 евро, что при нынешних ценах покрывает примерно половину стоимости новых тотальных протезов. С новыми изменениями у людей возникнет в соответствии с необходимостью выбор, использовать пособие на лечение зубов для оплаты лечения или на оплату протезирования.

Поскольку пособие на лечение зубов для взрослых используется все активнее и все чаще полностью, то в начале этого года компенсацию на лечение зубов увеличили с 40 евро в год до 60 евро; с 85 евро до 105 евро в год увеличилась также компенсация на лечение зубов для наиболее уязвимой части населения, то есть для беременных женщин, матерей детей в возрасте до года, пенсионеров по старости, людей со сниженной трудоспособностью, зарегистрированных безработных и людей, получающих прожиточное пособие. Причем у этих людей доля самофинансирования тоже меньше, пациент должен оплатить 12,5% счета.