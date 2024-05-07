Народ Украины ежедневно несет потери как на фронте, так и в городах. Каждую неделю гибнут дети, сотни детей становятся сиротами. Насилие и атаки со стороны Российской Федерации происходят постоянно, и новости с фронта говорят, что именно сейчас ситуация вновь стала очень напряженной. Мы уже с давних времен знаем, что русского врага не остановить ничем, кроме силы.
Эстония может поддержать дронами путь Украины к победе
Ни европейские санкции, ни военная помощь Америки не привели к решительному перелому в ходе войны. Этого постоянно было слишком мало и это приходило слишком поздно.
Друзья России из Северной Кореи, Ирана и Китая в больших объемах и без демократических колебаний поставляют ей в большом количестве ракеты, снаряды, боевые дроны и технику. Продолжаются бомбардировки Харькова и Херсона, превращающие эти города в непригодные для проживания, на фронте именно сейчас происходит маленький сдвиг не в пользу Украины.
Если Европа и Америка не в состоянии всерьез собраться теперь, когда за наши ценности борется стойкая Украина, то как эти общества отреагируют, если России будет противостоять более слабое государство?
В интересах эстонского государства, экономики и нации приложить максимальные усилия, чтобы Украина в ближайшие годы победила в войне агрессора. Несмотря на все трудности, это еще возможно. Если эстонское гражданское общество может сделать что-то, то нужно сейчас сосредоточиться на самом важном элементе, который поможет украинской армии компенсировать нехватку снарядов и ракет.
Да, мы говорим о дронах, вызвавших революцию в современном ведении войны. Украинские бригады имеют лучший опыт того, как, комбинируя разные дроны, добиваться хороших результатов. Каждый уничтоженный в Украине российский танк, снаряд, ракетная установка и склад боеприпасов истощают российские вооруженные силы и уменьшают таким образом потенциальную военную угрозу для Эстонии.
Уже в начале войны применялись разведывательные дроны, чтобы следить за передвижениями врага и направлять огонь орудий дальнего радиуса действия. В течение последнего года обе стороны широко использовали квадрокоптеры, уничтожающие как боевую технику, так и пехоту врага.
Квадрокоптеры стоят всего 500 евро, то есть в разы меньше, чем артиллерийский боеприпас калибра 155 мм, для их производства не нужны огромные инвестиции, не требуются дорогое оборудование и замена изношенных артиллерийских стволов. Кроме того, квадрокоптеры позволяют уничтожать двигающиеся боевую технику и цели, которые в момент старта еще не были визуально видны оператору.
Применение дронов сделало невозможной концентрацию крупных боевых соединений вблизи фронта, а уничтоженную технику противника мы видим в ежедневных видео. В Украине имеется около 56 предприятий по производству различных дронов, но поскольку лучшие операторы дронов в состоянии направлять в цель до 40 дронов в день, то и расходуются дроны быстро. Кроме того, происходит технологическая гонка вооружений, когда противник тоже постоянно развивает новые антидроновые устройства. Поэтому не все атаки дронов успешны. Утверждается, что на уничтожение одного танка уходит в среднем четыре-пять дронов.
Неизбежно, что Силы обороны Эстонии и "Кайтселийт" тоже возьмут на вооружение эту новую систему оружия. Эстонии стоит в интересах собственной обороноспособности развивать производство и совершенствование своих дронов. Поэтому мы должны не просто покупать дроны для Украины, а непосредственно сотрудничать с украинцами, чтобы использовать их ценный опыт также для защиты Эстонии.
Хорошим примером является поднявшаяся в качестве стартапа эстонская фирма "KrattWorks", не один год разрабатывающая разведывательные дроны, а теперь и квадрокоптеры, а также обладающая способностью сразу же приступить к производству дронов. Призываем и других эстонских производителей делать нам предложения. Мы сотрудничаем также с Эстонским союзом оборонной промышленности. Эстонское государство, правда, присоединилось к дроновому альянсу, однако заказов пока нет. Эстонское свободное общество и предприниматели в состоянии действовать, поддерживая государство, точно так же, как "Кайтселийт" поддерживает Силы обороны.
Да, Украина нуждается также в большой гуманитарной и медицинской помощи, однако именно сейчас может произойти переломный момент на поле боя, когда очень важна также наша помощь. Народ Эстонии. Проснись! Различные поддерживающие Украину организации, объединяйтесь. Мы с руководимым Куйдо Кюльмом НКО "Vaba Ukraina" и представляемым Ильмаром Раагом НКО "SAB UA" уже сейчас объединили силы, чтобы поставить украинским бригадам тысячи дронов.
У нас на расчетных счетах людей Эстонии лежат миллиарды евро, однако все это - тлен и прах, если этому угрожает жестокая и неуклонно продвигающаяся вперед Россия. Сделайте пожертвование во имя безопасности своих детей. Сделайте пожертвование во имя чести и безопасности Эстонии. Прошу жертвовать серьезно. Попадание дрона ценой в 500 евро означает один уничтоженный танк. Наша задача - "По крайней мере 1000 дронов к эстонскому Празднику победы". Истинная поддержка Украины и безопасности Эстонии.
Давайте не будем уставать, ведь наш злой враг знает, что его поражение реально и борется отчаянно. Мы не должны сдаваться, ведь если Украина проиграет, проиграем мы, если Украина победит, то победят свобода, демократия, Эстония. С дронами мы победим. Это возможно.