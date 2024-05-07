Эстония может поддержать дронами путь Украины к победе

Хорошим примером является поднявшаяся в качестве стартапа эстонская фирма "KrattWorks", не один год разрабатывающая разведывательные дроны, а теперь и квадрокоптеры, а также обладающая способностью сразу же приступить к производству дронов. Призываем и других эстонских производителей делать нам предложения. Мы сотрудничаем также с Эстонским союзом оборонной промышленности. Эстонское государство, правда, присоединилось к дроновому альянсу, однако заказов пока нет. Эстонское свободное общество и предприниматели в состоянии действовать, поддерживая государство, точно так же, как "Кайтселийт" поддерживает Силы обороны.

Да, Украина нуждается также в большой гуманитарной и медицинской помощи, однако именно сейчас может произойти переломный момент на поле боя, когда очень важна также наша помощь. Народ Эстонии. Проснись! Различные поддерживающие Украину организации, объединяйтесь. Мы с руководимым Куйдо Кюльмом НКО "Vaba Ukraina" и представляемым Ильмаром Раагом НКО "SAB UA" уже сейчас объединили силы, чтобы поставить украинским бригадам тысячи дронов.

У нас на расчетных счетах людей Эстонии лежат миллиарды евро, однако все это - тлен и прах, если этому угрожает жестокая и неуклонно продвигающаяся вперед Россия. Сделайте пожертвование во имя безопасности своих детей. Сделайте пожертвование во имя чести и безопасности Эстонии. Прошу жертвовать серьезно. Попадание дрона ценой в 500 евро означает один уничтоженный танк. Наша задача - "По крайней мере 1000 дронов к эстонскому Празднику победы". Истинная поддержка Украины и безопасности Эстонии.

Давайте не будем уставать, ведь наш злой враг знает, что его поражение реально и борется отчаянно. Мы не должны сдаваться, ведь если Украина проиграет, проиграем мы, если Украина победит, то победят свобода, демократия, Эстония. С дронами мы победим. Это возможно.