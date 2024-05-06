Полиция просит помощи в поиске 65-летней Ирины, пропавшей в Люганузеской волости в деревне Аа.
Из попечительского дома ушла и пропала женщина
Известно, что Ирина ушла 5 мая из дома попечения в деревне Аа и не вернулась туда. Полиция проверила возможные места пребывания женщины, но ее не нашли.
Рост Ирины 165 см, у нее полное телосложение, длинные каштановые волосы.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.