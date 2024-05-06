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Из попечительского дома ушла и пропала женщина

Северное побережье
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Ирина, пропавшая в Люганузеской волости.
Ирина, пропавшая в Люганузеской волости. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 65-летней Ирины, пропавшей в Люганузеской волости в деревне Аа.

Известно, что Ирина ушла 5 мая из дома попечения в деревне Аа и не вернулась туда. Полиция проверила возможные места пребывания женщины, но ее не нашли.

Рост Ирины 165 см, у нее полное телосложение, длинные каштановые волосы.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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