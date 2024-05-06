В Эстонии стартует кампания по информированию населения о каналах связи в случае ЧП

Цель кампании - повысить осведомленность жителей о том, где получить информацию во время кризиса и что следует учитывать, услышав уведомление об угрозе. Важные каналы уведомления об опасностях, по которым можно отслеживать или ожидать информации в случае кризиса, включают EE-ALARM, то есть SMS-уведомление, радио и сирены. В кризисе самую свежую информацию об опасной ситуации можно получить на сайте kriis.ee, а также по телефону 1247. Кампания проходит по всей стране и ее можно увидеть на наружной рекламе на улице, на телевидении, в печатных СМИ, социальных сетях и услышать по радио. Акция продлится до второй половины мая. Кроме этого, в мае и июне Спасательный департамент рассылает информационное издание в почтовые ящики почти 600 000 домов Эстонии.

- Исследования показывают, что жители Эстонии должны быть лучше подготовлены к кризису - каждый житель должен знать, по каким каналам ожидать уведомлений об угрозах и что они означают. Что делать, если вы услышали сирены или получили экстренное текстовое сообщение. При этом нельзя забывать о личной ответственности человека перед собой и своей семьей. Основой защиты населения является всеобщая готовность и знание того, как справиться с кризисом, - сказала Яника Усин, руководитель Отдела превенции Спасательного департамента.