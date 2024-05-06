С понедельника начинается кампания Спасательного департамента, в ходе которой жителей Эстонии познакомят с каналами оповещения об опасности, такими как SMS, сирены и радио, которые государство использует для информирования жителей в кризисных ситуациях.
В Эстонии стартует кампания по информированию населения о каналах связи в случае ЧП
Цель кампании - повысить осведомленность жителей о том, где получить информацию во время кризиса и что следует учитывать, услышав уведомление об угрозе. Важные каналы уведомления об опасностях, по которым можно отслеживать или ожидать информации в случае кризиса, включают EE-ALARM, то есть SMS-уведомление, радио и сирены. В кризисе самую свежую информацию об опасной ситуации можно получить на сайте kriis.ee, а также по телефону 1247. Кампания проходит по всей стране и ее можно увидеть на наружной рекламе на улице, на телевидении, в печатных СМИ, социальных сетях и услышать по радио. Акция продлится до второй половины мая. Кроме этого, в мае и июне Спасательный департамент рассылает информационное издание в почтовые ящики почти 600 000 домов Эстонии.
- Исследования показывают, что жители Эстонии должны быть лучше подготовлены к кризису - каждый житель должен знать, по каким каналам ожидать уведомлений об угрозах и что они означают. Что делать, если вы услышали сирены или получили экстренное текстовое сообщение. При этом нельзя забывать о личной ответственности человека перед собой и своей семьей. Основой защиты населения является всеобщая готовность и знание того, как справиться с кризисом, - сказала Яника Усин, руководитель Отдела превенции Спасательного департамента.
По ее словам, каждой семье следует подготовить кризисные запасы на неделю (продукты питания, питьевая вода, лекарства и т. д.) и договориться о действиях в случае кризиса. "Когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях, то речь идет как о природных, так и о химических авариях, отключениях электроэнергии, штормах, а также о потенциальной угрозе войны", - добавляет Яника Усин.
Не позднее 1 июля в почтовые ящики всех домохозяйств Эстонии поступит брошюра по подготовке к кризису. В ней будет информация о том, как обеспечить безопасность себя и своих близких в чрезвычайной ситуации или в случае военного кризиса. В рассылке также будут инструкции, как действовать в случае срабатывания аварийной сирены или необходимости эвакуации, и каковы принципы укрытия. Брошюру также можно скачать на странице olevalmis.ee, где также есть подробные инструкции о том, как подготовиться и справиться с различными кризисными ситуациями.
Спасательный департамент является ведущим органом гражданской защиты, который отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризису.