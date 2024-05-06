Крупное мероприятие, ориентированное на молодежь Ида-Вирумаа, состоится снова

Цель церемонии награждения - отметить молодых людей, отличившихся своей деловитостью, предприимчивостью и достижениями.

Идея проведения этого мероприятия родилась в 2022 году, когда ученические представительства шести гимназий Ида-Вирумаа почувствовали необходимость проведения в уезде торжественного мероприятия с целью достойного признания молодежи. В сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа и молодежными работниками уезда появилась идея торжественного мероприятия с целью признания молодежи Ида-Вирумаа, которое в этом году пройдет 3 июня в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

На гала-мероприятии состоится награждение молодых людей в различных категориях, в перерывах выступят интересные исполнители, а также послушают увлекательные подкасты.

Все юридические и физические лица (в том числе сами молодые люди, родители, организации, школы, местные самоуправления и т.д.) могут выдвигать кандидатов в девяти номинациях: "Гражданское мужество года", "Молодой наставник года", "Волонтер года", "Культурный талант года", "Спортивный талант года", "Деятель года", "Молодежная группа года", "Активист зеленого поворота" и "Молодой предприниматель года". Заполнить форму номинации можно на сайте Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.

В прошлом году на конкурс признания было представлено 39 кандидатов.