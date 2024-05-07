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Проект нового Вокаского дома общины продвигается

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Дом общины, который планируется возвести вместо народного дома, будет построен в основном из дерева и стекла.
Дом общины, который планируется возвести вместо народного дома, будет построен в основном из дерева и стекла. Фото: Arhitektuuribüroo Urban Mark

Тойлаская волостная управа подает заявку на получение поддержки из фонда справедливого перехода на строительство нового дома общины и уже представила строительный проект финансирующему ведомству.

Предварительный проект был представлен волостной управой в декабре прошлого года, и на его основании Государственный центр опорных услуг подготовил инвестиционный план, куда внесли также Тойласкую волость. После этого до конца апреля необходимо было отправить заявку вместе со строительным проектом.

- Предварительный строительный проект был подготовлен ТОО "Haustec" под присмотром архитектора Юлара Марка, который разработал архитектурное решение для нового дома общины. Точно так же архитектор отслеживает подготовку основного проекта, - пояснил тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус.

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