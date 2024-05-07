Тойлаская волостная управа подает заявку на получение поддержки из фонда справедливого перехода на строительство нового дома общины и уже представила строительный проект финансирующему ведомству.
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Проект нового Вокаского дома общины продвигается
Предварительный проект был представлен волостной управой в декабре прошлого года, и на его основании Государственный центр опорных услуг подготовил инвестиционный план, куда внесли также Тойласкую волость. После этого до конца апреля необходимо было отправить заявку вместе со строительным проектом.