Проект нового Вокаского дома общины продвигается

Предварительный проект был представлен волостной управой в декабре прошлого года, и на его основании Государственный центр опорных услуг подготовил инвестиционный план, куда внесли также Тойласкую волость. После этого до конца апреля необходимо было отправить заявку вместе со строительным проектом.