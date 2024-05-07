"По-моему, обнаженное тело является наиболее естественным способом трактовки религиозных тем", - сказал вируский пробст Тауно Тоомпуу на открытии своей выставки "Обнаженная Пьета" в Йыхвиской центральной библиотеке.

- Изображая обнаженные тела и выставляя их на всеобщее обозрение на выставке, ты ведь должен был считаться с тем, что это интригует? - руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард подкинула в воздух вопрос, который, очевидно крутился в головах у всех зрителей.

- Когда Раквереская галерея предложила устроить выставку, то я сразу подумал, что нет смысла делать такую, которая не вызовет вопросов. Скорее, там могла бы иметься маленькая интрига, - согласился автор. - Вплоть до того, чтобы сделать узнаваемым самого себя, но подумал, что это уже переходит границы, - добавил он.