"По-моему, обнаженное тело является наиболее естественным способом трактовки религиозных тем", - сказал вируский пробст Тауно Тоомпуу на открытии своей выставки "Обнаженная Пьета" в Йыхвиской центральной библиотеке.
- Изображая обнаженные тела и выставляя их на всеобщее обозрение на выставке, ты ведь должен был считаться с тем, что это интригует? - руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард подкинула в воздух вопрос, который, очевидно крутился в головах у всех зрителей.