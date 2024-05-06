По сравнению с апрелем 2023 года в прошлом месяце в Эстонии было продано почти на десять процентов меньше новых автомобилей, пишет rus.err.
Продажи новых машин в Эстонии существенно ниже прошлогодних
Всего в апреле было продано общей сложности 1734 новых легковых автомобиля, а с начала года - 6450, что на 14,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Из автомобильных брендов в тройку лидеров по объемам продаж в апреле вошли Toyota (341 автомобиль), Škoda (318) и Volkswagen (162).
Среди моделей первые три места заняли Škoda Octavia (138), Toyota Corolla (93) и Toyota RAV4 (89).
Из всех новых легковых автомобилей, проданных в апреле, 48,4% составили автомобили с гибридной силовой установкой, 29,4% - автомобили с бензиновым двигателем, 16,4% - с дизельным двигателем и 4,7% - электромобили.