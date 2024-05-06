ПОГОДА Во вторник в Эстонию вернется зима

Как сообщает RusPostimees, в ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, на островах около полуночи до 15 м/с.