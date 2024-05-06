Как сообщает RusPostimees, в ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и северный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, на островах около полуночи до 15 м/с.
ПОГОДА ⟩ Во вторник в Эстонию вернется зима
Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, вероятен и мокрый снег. Ветер преимущественно северных, на северном побережье западных направлений 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.