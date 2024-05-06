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На нарвской границе многократно увеличилось количество финнов

Северное побережье
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Граница Эстонии и России.
Граница Эстонии и России. Фото: Илья Смирнов

За первые месяцы текущего года почти 7300 граждан Финляндии пересекли эстонско-российскую границу в Нарве. Годом ранее этот показатель составлял около 200 человек, сообщает rus.err.

После закрытия восточной границы Финляндии все больше людей, имеющих родственников в России, вынуждены прокладывать маршруты через Нарву.

В последний раз Финляндия закрыла восточную границу 15 декабря. Срок действия этой меры не определен. В результате пассажиропоток был перенаправлен на Нарвский КПП в Эстонии.

По данным эстонской погранслужбы, число финнов, пересекающих границу, увеличилось на несколько сотен также на погранпунктах Койдула и Лухамаа на юго-востоке страны.

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Нарва
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