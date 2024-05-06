На выходных полиция несколько раз выезжала на случаи рукоприкладства в Нарве

4 мая в полицию поступило сообщение о том, что 53-летний мужчина ударил свою 41-летнюю спутницу жизни во время совместного употребления алкоголя в Силламяэ. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

5 мая в полицию сообщили, что пьяный 56-летний мужчина избил женщину на улице Мыйза в Нарве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

5 мая на улицу Калда в Нарве была вызвана полиция, где пьяный 69-летний мужчина избил свою 71-летнюю жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.