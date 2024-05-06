Стремящиеся в Европарламент политики в четверг будут дискутировать в Вирумааском колледже

Модератором дебатов станет проектный руководитель Эстонской ассоциации НАТО Карл Маттиас Сепп. По его словам, на дебатах собираются обсудить среди прочего такие темы: каким образом можно больше привлечь эстонцев к деятельности Евросоюза, какую роль играет Евросоюз в региональном развитии, каковы сейчас самые большие проблемные места в связи с Эстонией, какова наибольшая польза, которую Эстония получила или может получить в будущем от Евросоюза.

Член сети "Формируем Европу вместе с местными самоуправлениями" и член Кохтла-Ярвеского горсобрания Антон Диев отметил, что местные политики играют важную роль в привлечении общин к решению вопросов Евросоюза. "Их общение с гражданами более тесное и у них лучшее представление о местных условиях, поэтому они лучше способны представлять интересы меньших избирательных округов. Для того, чтобы мы смогли продолжить развитие своего родного города, государства и Евросоюза, важно активно участвовать в выборах в Европарламент", - сказал он, добавив, что особенно важно, чтобы на выборы пришла молодежь и выбрала для формирования европейской политики людей, которые помогут претворить в жизнь и ее мечты о будущем. Наблюдение за дебатами является, по его словам, хорошей возможностью найти подходящих для себя кандидатов.