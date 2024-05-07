После увольнения главного тренера "Trans" дважды избежал поражения

Под руководством Валерия Бондаренко, который временно исполнял обязанности главного тренера "Trans" в двух последних матчах, команда сыграла вничью - 1:1 - с одним из фаворитов этого сезона "Paide", а матч с пярнуским "Vaprus" в прошлую субботу завершился безголевой ничьей.

Победа над "Paide" была очень близка. Серго Кухианидзе вывел нарвитян вперед, и в конце второго тайма они могли закрепить превосходство, но Закария Бегларишвили не реализовал пенальти. А на седьмой добавленной минуте матча 16-летний талант "Paide" Патрик Кристал послал длинный мяч в сторону ворот, который из-за неразберихи перед воротами оказался в сетке, к удивлению вратаря "Trans" Алексея Матросова, который до этого играл хорошо. Кухианидзе также был выбран в символическую лучшую команду восьмого тура чемпионата.