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После увольнения главного тренера "Trans" дважды избежал поражения

Эрик Гамзеев
, журналист
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Атакующий полузащитник из Буркина-Фасо Ландри Каборе, перешедший в этом сезоне в "Narva Trans", прорвался в основной состав команды и демонстрировал и скорость, и меткость, но забить пока сумел только один раз.
Атакующий полузащитник из Буркина-Фасо Ландри Каборе, перешедший в этом сезоне в "Narva Trans", прорвался в основной состав команды и демонстрировал и скорость, и меткость, но забить пока сумел только один раз. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После увольнения главного тренера Алексея Еременко нарвскому "Trans" удалось избежать поражений в двух матчах: оборона сумела выстоять, но забивать по-прежнему не получается.

Под руководством Валерия Бондаренко, который временно исполнял обязанности главного тренера "Trans" в двух последних матчах, команда сыграла вничью - 1:1 - с одним из фаворитов этого сезона "Paide", а матч с пярнуским "Vaprus" в прошлую субботу завершился безголевой ничьей.

Победа над "Paide" была очень близка. Серго Кухианидзе вывел нарвитян вперед, и в конце второго тайма они могли закрепить превосходство, но Закария Бегларишвили не реализовал пенальти. А на седьмой добавленной минуте матча 16-летний талант "Paide" Патрик Кристал послал длинный мяч в сторону ворот, который из-за неразберихи перед воротами оказался в сетке, к удивлению вратаря "Trans" Алексея Матросова, который до этого играл хорошо. Кухианидзе также был выбран в символическую лучшую команду восьмого тура чемпионата.

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