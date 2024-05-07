После увольнения главного тренера Алексея Еременко нарвскому "Trans" удалось избежать поражений в двух матчах: оборона сумела выстоять, но забивать по-прежнему не получается.
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После увольнения главного тренера "Trans" дважды избежал поражения
Под руководством Валерия Бондаренко, который временно исполнял обязанности главного тренера "Trans" в двух последних матчах, команда сыграла вничью - 1:1 - с одним из фаворитов этого сезона "Paide", а матч с пярнуским "Vaprus" в прошлую субботу завершился безголевой ничьей.