Властный союз Центристской партии и Социал-демократической партии избрал в начале года председателем ревизионной комиссии горсобрания входящего в центристскую фракцию Евгения Салтыкова. Нынешний председатель горсобрания Эдуард Одинец, будучи ранее в оппозиции, десятки лет боролся за то, чтобы место председателя ревизионной комиссии принадлежало, в соответствии с доброй политической традицией, оппозиции, однако в начале года он пояснил, что нынешнее решение временное и место председателя ревизионной комиссии отдали коалиции, поскольку нашли, что надо тщательно изучить деятельность предыдущего горуправления.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда для кохтла-ярвеского властного союза закончится временный период?
Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания ЭДУАРД ОДИНЕЦ (СДПЭ):
- Сейчас у нас нет в планах делать изменения в случае председателя ревизионной комиссии. Я не могу сказать, когда возникнет такая необходимость.
С учетом того, насколько активно оппозиционные депутаты горсобрания следят за деятельностью нынешнего горуправления, а также подают запросы и информационные требования, на которые горуправление корректно отвечает, интересы оппозиции в ситуации, когда место председателя ревизионной комиссии им не принадлежит, по-моему, ничем не нарушены.