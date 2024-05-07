ОДИН ВОПРОС Когда для кохтла-ярвеского властного союза закончится временный период?

Властный союз Центристской партии и Социал-демократической партии избрал в начале года председателем ревизионной комиссии горсобрания входящего в центристскую фракцию Евгения Салтыкова. Нынешний председатель горсобрания Эдуард Одинец, будучи ранее в оппозиции, десятки лет боролся за то, чтобы место председателя ревизионной комиссии принадлежало, в соответствии с доброй политической традицией, оппозиции, однако в начале года он пояснил, что нынешнее решение временное и место председателя ревизионной комиссии отдали коалиции, поскольку нашли, что надо тщательно изучить деятельность предыдущего горуправления.