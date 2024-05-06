СВОДКА ПОЛИЦИИ Пожилые идавирусцы отдали мошенникам тысячи евро

В пятницу полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что 77-летний мужчина из Силламяэ передал неизвестному лицу более 6900 евро. Ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и убедила его снять в банкомате такую сумму наличными и передать ее.

Ирландец хотел с российской символикой въехать в Эстонию

Среди вещей гражданина Ирландии, приехавшего в пятницу в Эстонию из России, была обнаружена российская символика. Гостю пояснили, что в Эстонской Республике запрещена символика государства-агрессора. Гражданина Ирландии впустили в Эстонию после того, как он оставил запрещенные предметы за эстонской границей.

Гражданин Узбекистана с поддельными правами не смог въехать в Эстонию

В пятницу пограничники отправили обратно в Россию гражданина Узбекистана, у которого было обнаружено полностью поддельное казахстанское водительское удостоверение ADR. Поддельный документ был конфискован, а его обладатель был отправлен обратно в Россию.