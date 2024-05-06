В минувший четверг 65-летняя нарвитянка сообщила в полицию, что положила в почтомат "Omniva" 4700 евро и лишилась этих денег. Передать деньги таким образом ее убедил звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пожилые идавирусцы отдали мошенникам тысячи евро
В пятницу полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что 77-летний мужчина из Силламяэ передал неизвестному лицу более 6900 евро. Ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и убедила его снять в банкомате такую сумму наличными и передать ее.
Ирландец хотел с российской символикой въехать в Эстонию
Среди вещей гражданина Ирландии, приехавшего в пятницу в Эстонию из России, была обнаружена российская символика. Гостю пояснили, что в Эстонской Республике запрещена символика государства-агрессора. Гражданина Ирландии впустили в Эстонию после того, как он оставил запрещенные предметы за эстонской границей.
Гражданин Узбекистана с поддельными правами не смог въехать в Эстонию
В пятницу пограничники отправили обратно в Россию гражданина Узбекистана, у которого было обнаружено полностью поддельное казахстанское водительское удостоверение ADR. Поддельный документ был конфискован, а его обладатель был отправлен обратно в Россию.