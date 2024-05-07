"Не было такого, что мы приняли решение - и начали думать, что дальше. Мы очень хорошо обдумали этот шаг и долго готовились к нему", - сказала директор Кохтла-Ярвеской Малеваской основной школы Эва Адамсон о решении перейти уже этой осенью на обучение на эстонском языке во всех классах, хотя реформа требует этого нынче только в 1-х и 4-х классах.
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Малеваская основная школа с осени переходит на эстоноязычное обучение во всех классах
По словам директора, из 580 учеников расположенной в Ахтмеской части города Малеваской основной школы 120 учатся полностью на эстонском языке, а триста - большей частью на эстонском языке. По словам Адамсон, изменение больше всего коснется учеников 5-9-х классов, где прежде обучение велось в основном на русском языке. В этих классах увеличится доля обучения на эстонском языке, однако по некоторым предметам продолжится также обучение на русском языке. В более младших классах доля эстоноязычного обучения уже прежде превышала половину или была близко к этому.