Малеваская основная школа с осени переходит на эстоноязычное обучение во всех классах

"Не было такого, что мы приняли решение - и начали думать, что дальше. Мы очень хорошо обдумали этот шаг и долго готовились к нему", - сказала директор Кохтла-Ярвеской Малеваской основной школы Эва Адамсон о решении перейти уже этой осенью на обучение на эстонском языке во всех классах, хотя реформа требует этого нынче только в 1-х и 4-х классах.