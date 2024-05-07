ПЕРЕДОВИЦА Будем держать кулаки за Малеваскую основную школу

Если школа считает, что эту задачу можно решить и раньше, то нет смысла тянуть резину, так как в результате этого в будущем больше всего пострадают именно те ученики, в случае которых достижение способности к обучению на эстонском языке будет отложено. Как следствие сдвинется по времени, в свою очередь, и способность учиться в гимназии и вузе, а это в конечном итоге означает более слабый старт для дальнейшей жизни и выхода на рынок труда.

В конце концов необходимо разрушить ставшее за десятилетия плохой нормой правило, согласно которому значительная часть выпускников основных школ Эстонии не успевает выучить эстонский язык за девять лет обучения в основной школе. Это станет возможным, если руководство школы, а также ее владельцы, которыми в большинстве своем являются местные самоуправления, поставят перед собой цель и будут последовательно работать над ее достижением. В этом смысле непонятно, почему, например, в Кохтла-Ярве этот шаг не был сделан еще четверть века назад.

Но теперь есть все основания обратить взгляды на Малеваскую основную школу и держать за нее кулаки, чтобы переход, к которому сознательно готовились долгие годы и который теперь решительно предпринимается, прошел у них гладко. В таком случае можно надеяться, это послужит хорошим примером и для других русскоязычных школ Ида-Вирумаа, которые по разным причинам пока недостаточно в это верят.