Московский патриархат объявлен в Эстонии пособником российской агрессии против Украины

В заявлении Рийгикогу подчеркивается, что это касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия.

Результат голосования за заявление Рийгикогу "Об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации": "за" - 75 депутатов, "против" - 8 депутатов.

В заявлении Рийгикогу осуждает войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий и отмечает, что угрожающий ядерным оружием террористический путинский режим стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.

"Патриарх московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "Русского мира", при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину", - указано в заявлении Рийгикогу.

Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи. "Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", – отмечает Рийгикогу.

Рийгикогу призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.

Также Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия.

"Православные объединения и приходы также должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраняться конституционное право на свободу вероисповедания, с учетом прав и свобод всех живущих здесь людей", – значится в заявлении Рийгикогу.