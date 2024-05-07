Эстонский банк оштрафовали на крупную сумму за нарушение санкций

Как пишет RusDelfi, компания AS LHV Pank не согласна с решением RAB и планирует оспорить его в суде.

Как сообщает сам банк LHV, разбирательство RAB касалось двух эпизодов, датируемых 2022 годом, в связи с которыми бюро пришло к выводу, что LHV Pank должен был лучше осуществлять меры должной осмотрительности, и одного эпизода за январь 2023 года, когда LHV Pank, согласно решению бюро, не представил в RAB своевременное уведомление о выявлении операции, нарушающей финансовые санкции, и применении финансовой санкции.