Бюро данных по отмыванию денег (RAB) провело разбирательство по факту нарушения Закона о международных санкциях против граждан Российской федерации и оштрафовало банк LHV на сумму 300 тыс евро.
Эстонский банк оштрафовали на крупную сумму за нарушение санкций
Как пишет RusDelfi, компания AS LHV Pank не согласна с решением RAB и планирует оспорить его в суде.
Как сообщает сам банк LHV, разбирательство RAB касалось двух эпизодов, датируемых 2022 годом, в связи с которыми бюро пришло к выводу, что LHV Pank должен был лучше осуществлять меры должной осмотрительности, и одного эпизода за январь 2023 года, когда LHV Pank, согласно решению бюро, не представил в RAB своевременное уведомление о выявлении операции, нарушающей финансовые санкции, и применении финансовой санкции.
Согласно решению, требование закона не было выполнено вследствие неосмотрительности.