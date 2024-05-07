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Количество безработных в Эстонии снижается десятую неделю подряд

Северное побережье
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Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä

По состоянию на 5 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 51 847 человек - на 653 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по Эстонии снизился до 7,5%, в Ида-Вирумаа - до 13,2%, сообщает rus.err.

Общее количество нетрудоустроенных лиц в Ида-Вирумаа составляет 7563.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,9%.

По оценке Кассы безработицы, безработица продолжит понемногу снижаться до осени, но количество безработных едва ли опустится ниже показателя в 50 000 человек.

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