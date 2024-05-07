Количество безработных в Эстонии снижается десятую неделю подряд

По состоянию на 5 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 51 847 человек - на 653 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по Эстонии снизился до 7,5%, в Ида-Вирумаа - до 13,2%, сообщает rus.err.