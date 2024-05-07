По состоянию на 5 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 51 847 человек - на 653 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по Эстонии снизился до 7,5%, в Ида-Вирумаа - до 13,2%, сообщает rus.err.
Количество безработных в Эстонии снижается десятую неделю подряд
Общее количество нетрудоустроенных лиц в Ида-Вирумаа составляет 7563.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,9%.
По оценке Кассы безработицы, безработица продолжит понемногу снижаться до осени, но количество безработных едва ли опустится ниже показателя в 50 000 человек.