6 мая в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 44-летний мужчина в Силламяэ угрожал людям ножом в общественном месте.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Силламяэ пьяный мужчина угрожал окружающим ножом
Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. В результате происшествия никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Физическое насилие
6 мая в полицию сообщили, что 58-летний мужчина ударил 43-летнюю женщину на Таллиннском шоссе в Нарве из-за конфликта на парковке. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.