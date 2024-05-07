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СВОДКА ПОЛИЦИИ В Силламяэ пьяный мужчина угрожал окружающим ножом

Северное побережье
Обновлено 7 мая 2024, 12:48
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Кухонный нож. Иллюстративное фото.
Кухонный нож. Иллюстративное фото. Фото: Erik Kalda

6 мая в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 44-летний мужчина в Силламяэ угрожал людям ножом в общественном месте.

Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. В результате происшествия никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Физическое насилие

6 мая в полицию сообщили, что 58-летний мужчина ударил 43-летнюю женщину на Таллиннском шоссе в Нарве из-за конфликта на парковке. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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