Процедура электронного голосования станет еще проще

Законопроект о внесении поправок в Закон о выборах поддержали 57 депутатов Рийгикогу.

Поправки вступят в силу только в октябре, то есть выборы выборы в Европарламент пройдут еще по нынешнему законодательству.

Согласно законопроекту, за Республиканской избирательной комиссией сохранится право своим решением устанавливать технические требования к электронному голосованию, так как организация электронного голосования может со временем измениться.