Поправки, которые во вторник в третьем чтении принял парламент, позволят использовать Smart-ID при голосовании через мобильный телефон.
Процедура электронного голосования станет еще проще
Законопроект о внесении поправок в Закон о выборах поддержали 57 депутатов Рийгикогу.
Поправки вступят в силу только в октябре, то есть выборы выборы в Европарламент пройдут еще по нынешнему законодательству.
Согласно законопроекту, за Республиканской избирательной комиссией сохранится право своим решением устанавливать технические требования к электронному голосованию, так как организация электронного голосования может со временем измениться.