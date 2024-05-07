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Процедура электронного голосования станет еще проще

Северное побережье
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Smart-ID
Smart-ID Фото: Publicitātes foto

Поправки, которые во вторник в третьем чтении принял парламент, позволят использовать Smart-ID при голосовании через мобильный телефон.

Законопроект о внесении поправок в Закон о выборах поддержали 57 депутатов Рийгикогу.

Поправки вступят в силу только в октябре, то есть выборы выборы в Европарламент пройдут еще по нынешнему законодательству.

Согласно законопроекту, за Республиканской избирательной комиссией сохранится право своим решением устанавливать технические требования к электронному голосованию, так как организация электронного голосования может со временем измениться.

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