Все меньше граждан РФ получают гражданство Эстонии

С начала 2024 года гражданство Эстонии смогли получить только полсотни бывших россиян, что меньше трети всех переходов в эстонское гражданство в январе-марте.

"За первые три месяца 2024 года в порядке натурализации граждан РФ гражданство Эстонии получили 53 человека (всего 187 решений)", - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Если динамика останется на нынешнем уровне (50 человек за 3 месяца), то в 2024 году гражданство получит около 200 россиян.

При этом в прошлом году в гражданство Эстонии перешли 467 бывших граждан РФ, что составило почти половину от всех натурализованных в Эстонии в 2023 году.