Полиция напоминает: публичные собрания в поддержку страны-агрессора запрещены

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений. "Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России", - сказал Пюви.

Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. На территории Пыхьяской и Идаской префектур, где подобные собрания происходили в предыдущие годы, распоряжением префекта был дополнительно установлен запрет на публичные собрания.

- Разжигающие ненависть публичные собрания запрещены, и мы напоминаем об этом людям, чтобы не возникали стихийные собрания и сопутствующие им нарушения, - отметил Пюви.

Организация запрещенного публичного собрания наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.