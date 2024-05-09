"Незабываемые истории" Геннадия Ельцова

Геннадий - член Объединения русских художников Эстонии. Родом из Кивиыли, последнее время живет в столице, но по-прежнему часто приезжает в Ида-Вирумаа и с радостью делится своим творчеством с земляками.

Выпускник Ивановского художественного института, владеет различными техниками живописи и графики. Выставлялся в Санкт-Петербурге и Москве, Мюнхене и Париже, но больше всего в разных городах Эстонии. Сердцу художника близка природа, особенно любит писать пейзажи в разных уголках Принаровья и Причудья. Необычные портреты и бытовые картины - они также есть на выставке.

Один из немногих творцов, для которых искусство стало главной профессией. Новая экспозиция состоит из работ разных лет, созданных в разных жанрах и техниках. По словам автора, в своих картинах он старается передать не только внешние впечатления, но и внутренние переживания и классический подход.