Ангелина Тайвер создает мир грифонов

Идею организовать экспозицию в маленькой, но популярной библиотечной галерее высказали учителя Татьяна Григорьева и Надежда Кийсвек, узнавшие случайно о необычном хобби девочки. В качестве обязательной для семиклассников творческой работы она принесла коллекцию фигурок грифонов из папье-маше и показала им свои рукотворные книги.

- Испытала шок в хорошем смысле, не часто у современных подростков встречаются подобные увлечения, - подчеркнула Татьяна Григорьева.

По словам заведующей читальным залом Ларисы Ладанюк, выставочный зал в мае занят, но ее настолько покорили работы Ангелины, что решили украсить ими стены коридора. Пока гости поднимаются по лестнице, могут окунуться в удивительный мир, созданный талантливой девочкой.

Ангелина волнуется - впервые открыла дверь в свои фантазии широкому зрителю, на открытие пришло много друзей и учителя.

- Грифонов сама придумываю, они злые и добрые, страшные и смешные, - рассказывает она, - рисую по настроению. У каждого есть своя история, есть о любви и доброте, есть детективы и страшилки. Часть посвящена Гарри Поттеру. Иллюстрирую рассказы фломастерами, карандашами, ручкой. Благодаря птицам мне никогда не бывает скучно.

Родители поддерживают хобби дочери, ведь и сами любят заниматься творчеством. "Она успевает все и хорошо учится", - гордится мама.

Ангелина занималась изобразительным искусством в кружке Марины Сеппар в Вахтраском центре творчества - по словам первой наставницы, таких заинтересованных, увлеченных и старательных учеников за два десятилетия у нее были единицы. Позже Ангелина поступила в Кохтла-Ярвескую школу искусств, в класс Виктории Кривоглазовой.

Ее рисунки получали призы на конкурсах, но грифоны до сих пор "жили" дома. В библиотеку принесла не всех - не уместились бы. Говорит, что мечтает стать художником или учителем рисования.