Несколько сотен педагогов школ и детских садов Ида-Вирумаа, не владеющих эстонским языком на должном уровне, осенью могут потерять работу.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как касса по безработице помогает учителям с недостаточным знанием эстонского языка найти новую работу?
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
- Некоторыми из этих учителей мы уже сейчас занимаемся. Из предыдущего опыта я понимаю, что самое главное во время индивидуальных консультаций придать им смелости бросить вызов в других сферах жизни. Большинство из них вполне на это способны. Но, десятилетиями выполняя одну работу, они даже не задумывались о том, что востребованы и могут добиться успеха в других областях. Например, на промышленных предприятиях очень приветствуются люди со знаниями по реальным предметам. Некоторые из них также способны стать предпринимателями.
У большинства из них благодаря высшему образованию крепкий фундамент. Если им не хватает навыков эстонского языка, необходимых для продолжения работы в школе, то на определенном уровне большинство из них все же госязыком владеют. Люди, которые учат других, обычно и сами способны учиться. Некоторые также признались, что не занимались улучшением своего эстонского раньше, потому что думали, что это требование снова будет отложено.