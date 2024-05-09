ОДИН ВОПРОС Как касса по безработице помогает учителям с недостаточным знанием эстонского языка найти новую работу?

- Некоторыми из этих учителей мы уже сейчас занимаемся. Из предыдущего опыта я понимаю, что самое главное во время индивидуальных консультаций придать им смелости бросить вызов в других сферах жизни. Большинство из них вполне на это способны. Но, десятилетиями выполняя одну работу, они даже не задумывались о том, что востребованы и могут добиться успеха в других областях. Например, на промышленных предприятиях очень приветствуются люди со знаниями по реальным предметам. Некоторые из них также способны стать предпринимателями.