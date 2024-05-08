МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.05-16.05 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Хиты 80-х и 90-х", концерт группы "Маки".

СПОРТ

Четверг, 9 мая

* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 11 мая

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике.

* От Кохтла-Ярвеского центра культуры в 11.00 стартует благотворительной забег "Eastman".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Järva-Jaani".

* В Силламяэ на поле с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Puuma" / ФК "Volta" (Таллинн).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Järva-Jaani".

Воскресенье, 12 мая

* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Paide LM".

Среда, 15 мая

* В Синимяэ на тропе здоровья в 18.00 - этап веловечеров.

Четверг, 16 мая

* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 9 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

Пятница, 10 мая