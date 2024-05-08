Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.05-16.05 Куда пойти в будни и на выходных

Copy
В течение недели состоятся концерты, посвященные Дню матери.
В течение недели состоятся концерты, посвященные Дню матери. Фото: Elmo Riig

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 мая.

КУЛЬТУРА

Четверг, 9 мая

"Smilers".
"Smilers". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - концерт. Выступают Уку Сувисте, Алика, Нарвский симфонический оркестр, "Smilers", молодежный оркестр и фольклорный ансамбль "Kratt" Кохтла-Ярвеской гимназии. С 15.00 открыта инфопалатка на европейскую тематику.

* В Сондаском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", автобиографический спектакль Пилле Пюрг. Билет - 20-23 евро.

Пятница, 10 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: за день по Европе.

* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Дочь актера", спектакль театра-студии "16.komnata".

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Вместе мы сила", концерт танцевальной студии "Антре". Билет - 5 евро.

* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие фотовыставки Андрея Орлова.

Суббота, 11 мая

"Красная Шапочка", кукольный музыкальный спектакль театра "Туулевески".
"Красная Шапочка", кукольный музыкальный спектакль театра "Туулевески". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Красная Шапочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.

* В Таммикуском народном доме в 11.00 - "Jõhvi laulukevad 2024" / "Йыхвиская песенная весна - 2024", конкурс песни детей и молодежи Йыхвиской волости. Вход свободный.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: за день по Европе.

* В Кивиылиской библиотеке в 13.00 - аккордеонный концерт Артема Закатова.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Liigutus".

* В Таммикуском народном доме в 17.00 - концерт, посвященный Дню матери. Поет Александр Ласиков. Автобус отправляется в 16.30 от Йыхвиского волостного управления. Вход свободный.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - "Жизнь с перчинкой", маленькие комедии в исполнении театра "Baskea". Вход свободный.

Воскресенье, 12 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный Дню матери, и награждение "Мамы года Кохтла-Ярве". Выступают творческие коллективы города Кохтла-Ярве. Вход свободный.

Андрус Альбрехт.
Андрус Альбрехт. Фото: Erakogu

* В Люганузеской церкви в 14.00 - концерт, посвященный Дню матери: Андрус Альбрехт. Бесплатно.

* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный Дню матери. Поет Светлана Войтенко. Вход свободный.

Вторник, 14 мая

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - вечер театра: "Kenneth ja Jo", отмеченная наградами постановка театра "Must JaAm". Играют Анне-Май Тевахи и Маргус Манкин. Билет - 12 евро.

* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт, посвященный Дню матери. Выступают юные ученики и хор взрослых Вокаской школы пения, дети из Кохтла-Ныммеской школы, Лизанн Сёэт и Реэни Пайник. С 17.30 открыто кафе, на месте визажист. Возможность изготовить открытку. Мероприятие бесплатное.

Среда, 15 мая

* В Силламяэ по ул. Харидузе, 21 в 15.00 - "Хорошее настроение", весенний концерт вокального ансамбля "Мелодия". Вход свободный.

* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Незнайка", спектакль театра-студии "16.komnata".

Четверг, 16 мая

Йоко Алендер.
Йоко Алендер. Фото: Mihkel Maripuu

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с Йоко Алендер: "Urmas Alender. Elu kui looming" / "Урмас Алендер. Жизнь как творчество".

* В Тойлаской гимназии в большом зале в 18.00 - весенний концерт Тойлаской гимназии и Тойлаской музыкально-художественной школы.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - презентация "Банного романа герцогини" Николая Павленко и музыкально-поэтический вечер. Музыку и стихи предложит музыкант и поэт Георгий Георгиевский.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Хиты 80-х и 90-х", концерт группы "Маки".

СПОРТ

Четверг, 9 мая

* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 11 мая

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике.

* От Кохтла-Ярвеского центра культуры в 11.00 стартует благотворительной забег "Eastman".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Järva-Jaani".

* В Силламяэ на поле с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Puuma" / ФК "Volta" (Таллинн).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Järva-Jaani".

Воскресенье, 12 мая

* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Paide LM".

Среда, 15 мая

* В Синимяэ на тропе здоровья в 18.00 - этап веловечеров.

Четверг, 16 мая

* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 9 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

Пятница, 10 мая

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей. В программе: валяние из шерсти, викторина с призами, чай и сладости. Билет - 15 евро. Регистрация обязательна: тел. 336 6169.

Суббота, 11 мая

* В Нарва-Йыэсуу в деревне Лаагна в 10.00 - деревенская ярмарка "Vanatare".

* В Мяэтагузеском народном доме с 12.00 до 17.00 - день благополучия "Изменения в самом себе": йога, в том числе и для лица, мотивационный час "Мое супер-эго?", концерт с тибетскими звуковыми чашами, комната массажа, энергетическая релаксация "Access Bars". Информация и расписание: www.alutagusevald.ee/kalender. Для платных услуг необходима регистрация: huvisekskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6960.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - конкурсно-развлекательная программа "Мама может все!". Вход бесплатный. Информация и регистрация по тел. 5858 6426.

* В Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечеринка для дам и господ золотого возраста. Билет - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 336 6160.

Вторник, 14 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытый урок танца кантри. Плата за участие - 3 евро. Информация: тел. 554 5844, Хельги.

Среда, 15 мая

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа для любителей книг: дискуссия посреди недели "Старые фотографии рассказывают...". Знакомимся с людьми своего края.

* В Куртнаском общественном доме в 15.00 - встреча на час посреди недели. Посмотрим кадры старых фильмов про Алутагузе и другое.

* На территории школы и детского сада Иллука в 16.30 - зеленая ярмарка. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх