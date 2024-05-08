Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.05-16.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 9 мая
* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - концерт. Выступают Уку Сувисте, Алика, Нарвский симфонический оркестр, "Smilers", молодежный оркестр и фольклорный ансамбль "Kratt" Кохтла-Ярвеской гимназии. С 15.00 открыта инфопалатка на европейскую тематику.
* В Сондаском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", автобиографический спектакль Пилле Пюрг. Билет - 20-23 евро.
Пятница, 10 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: за день по Европе.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Дочь актера", спектакль театра-студии "16.komnata".
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Вместе мы сила", концерт танцевальной студии "Антре". Билет - 5 евро.
* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие фотовыставки Андрея Орлова.
Суббота, 11 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Красная Шапочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Таммикуском народном доме в 11.00 - "Jõhvi laulukevad 2024" / "Йыхвиская песенная весна - 2024", конкурс песни детей и молодежи Йыхвиской волости. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: за день по Европе.
* В Кивиылиской библиотеке в 13.00 - аккордеонный концерт Артема Закатова.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Liigutus".
* В Таммикуском народном доме в 17.00 - концерт, посвященный Дню матери. Поет Александр Ласиков. Автобус отправляется в 16.30 от Йыхвиского волостного управления. Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - "Жизнь с перчинкой", маленькие комедии в исполнении театра "Baskea". Вход свободный.
Воскресенье, 12 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный Дню матери, и награждение "Мамы года Кохтла-Ярве". Выступают творческие коллективы города Кохтла-Ярве. Вход свободный.
* В Люганузеской церкви в 14.00 - концерт, посвященный Дню матери: Андрус Альбрехт. Бесплатно.
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный Дню матери. Поет Светлана Войтенко. Вход свободный.
Вторник, 14 мая
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - вечер театра: "Kenneth ja Jo", отмеченная наградами постановка театра "Must JaAm". Играют Анне-Май Тевахи и Маргус Манкин. Билет - 12 евро.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт, посвященный Дню матери. Выступают юные ученики и хор взрослых Вокаской школы пения, дети из Кохтла-Ныммеской школы, Лизанн Сёэт и Реэни Пайник. С 17.30 открыто кафе, на месте визажист. Возможность изготовить открытку. Мероприятие бесплатное.
Среда, 15 мая
* В Силламяэ по ул. Харидузе, 21 в 15.00 - "Хорошее настроение", весенний концерт вокального ансамбля "Мелодия". Вход свободный.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Незнайка", спектакль театра-студии "16.komnata".
Четверг, 16 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с Йоко Алендер: "Urmas Alender. Elu kui looming" / "Урмас Алендер. Жизнь как творчество".
* В Тойлаской гимназии в большом зале в 18.00 - весенний концерт Тойлаской гимназии и Тойлаской музыкально-художественной школы.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - презентация "Банного романа герцогини" Николая Павленко и музыкально-поэтический вечер. Музыку и стихи предложит музыкант и поэт Георгий Георгиевский.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Хиты 80-х и 90-х", концерт группы "Маки".
СПОРТ
Четверг, 9 мая
* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 11 мая
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике.
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры в 11.00 стартует благотворительной забег "Eastman".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Järva-Jaani".
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Puuma" / ФК "Volta" (Таллинн).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Järva-Jaani".
Воскресенье, 12 мая
* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Paide LM".
Среда, 15 мая
* В Синимяэ на тропе здоровья в 18.00 - этап веловечеров.
Четверг, 16 мая
* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 9 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 10 мая
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей. В программе: валяние из шерсти, викторина с призами, чай и сладости. Билет - 15 евро. Регистрация обязательна: тел. 336 6169.
Суббота, 11 мая
* В Нарва-Йыэсуу в деревне Лаагна в 10.00 - деревенская ярмарка "Vanatare".
* В Мяэтагузеском народном доме с 12.00 до 17.00 - день благополучия "Изменения в самом себе": йога, в том числе и для лица, мотивационный час "Мое супер-эго?", концерт с тибетскими звуковыми чашами, комната массажа, энергетическая релаксация "Access Bars". Информация и расписание: www.alutagusevald.ee/kalender. Для платных услуг необходима регистрация: huvisekskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6960.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - конкурсно-развлекательная программа "Мама может все!". Вход бесплатный. Информация и регистрация по тел. 5858 6426.
* В Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечеринка для дам и господ золотого возраста. Билет - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 336 6160.
Вторник, 14 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытый урок танца кантри. Плата за участие - 3 евро. Информация: тел. 554 5844, Хельги.
Среда, 15 мая
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа для любителей книг: дискуссия посреди недели "Старые фотографии рассказывают...". Знакомимся с людьми своего края.
* В Куртнаском общественном доме в 15.00 - встреча на час посреди недели. Посмотрим кадры старых фильмов про Алутагузе и другое.
* На территории школы и детского сада Иллука в 16.30 - зеленая ярмарка.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.