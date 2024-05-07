На этой неделе саперы очистят район Синимяэ от старых взрывных устройств

В районах Синимяэ и Сиргала саперы и помощники саперов проводят работы по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. По данным Спасательного департамента, со вторника по четверг в этом районе будет находиться больше спецтехники, чем обычно, и может быть слышен шум взрывов.

- Судя по картам военного времени и предыдущей информации, в этом районе под землей могут находиться взрывные устройства. Раньше в районе поиска было не так много находок, именно поэтому мы намерены направить наши ресурсы на этот старый район боевых действий, - сказал Расмус Рооден, главный сапер Восточно-Эстонской группы разминирования центра разминирования Спасательного департамента.

При необходимости саперы реагируют на происшествия по всему Вирумаа. Если кто-то обнаружил подозрительный предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, необходимо сообщить об этом по номеру центра тревоги 112. Ни при каких обстоятельствах нельзя перемещать подозрительный предмет самостоятельно. Звонить по номеру экстренной службы следует даже при подозрении на взрывное устройство. Саперы напоминают: чем более ржавым выглядит взрывное устройство и чем хуже его состояние, тем большую опасность оно представляет для человека. Безобидное на первый взгляд взрывное устройство может взорваться при перемещении, что приведет к трагическим последствиям. Никакого наказания за добровольную сдачу взрывоопасных предметов не будет.

В этом году в регионе Вирумаа саперы уже обезвредили 1328 взрывных устройств и 719 запалов.