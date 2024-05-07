Эстонии нужно срочно изыскать крупную сумму, чтобы соблюсти правила Евросоюза

Опубликованный в начале апреля весенний экономический прогноз показал, что если все обещанное в бюджетной стратегии страны будет выполнено, дефицит бюджета в этом году составит 3,4% валового внутреннего продукта. Это означает больший на 0,4% минус, чем допускают правила Евросоюза.

"Раньше мы не комментировали публично слишком подробно, поскольку обсуждали это друг с другом. Сейчас все участвуют и думают вместе", - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Однако предложение Вырклаэва о сокращении расходов только вскользь касается расходов на гособорону.

Например, в прошлом году на зарплаты госслужащих было потрачено около 340 миллионов евро. Председатель Eesti 200, министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что на административных расходах можно неплохо сэкономить.

- Я уверен, что в современном цифровом мире всегда можно что-то почерпнуть оттуда, - сказал Цахкна. - Точно так же мы говорим и о фондах. Анализ зарплат показал, что расходы местных самоуправлений также выросли. Другими словами, все это отражается на балансе государственного бюджета.