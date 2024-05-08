СВОДКА ПОЛИЦИИ Мужчины подрались во время совместного распития алкоголя

Компьютерное мошенничество

7 мая в полицию обратилась 38-летняя женщина, проживающая в Нарве, которой позвонил представитель оператора связи и попросил ее сообщить личный идентификационный номер, чтобы продлить договор и подтвердить сделку. Затем на ее адрес электронной почты было отправлено сообщение о том, что мошенники оформили кредитные договоры на ее имя с помощью Mobile ID. За объявлением последовал звонок с предложением о возможности расторжения кредитного договора. Для этого необходимо было снять наличные с расчетного счета и переслать их через пакомат Omniva. В ходе того же разговора женщина достала деньги и положила их в пакомат Omniva под руководством человека, представившегося сотрудницей Eesti Pank. Ущерб составил 2800 евро.