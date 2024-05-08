9 мая на стене Нарвского замка вновь появится плакат с надписью "Путин - военный преступник"

К утру 9 мая 2023 года на стене Нарвского замка впервые был вывешен плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин - военный преступник"). В этом году плакат появится снова - так, чтобы быть достаточно хорошо видным с российского берега пограничной реки.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik