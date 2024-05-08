В честь Дня Европы на стенах Нарвского замка 9 мая будут вывешены флаги Эстонии, Европейского союза и Украины, а также плакаты с надписями "Европа начинается с нас" и "Путин - военный преступник".
9 мая на стене Нарвского замка вновь появится плакат с надписью "Путин - военный преступник"
По оценке Министерства культуры, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожительной работе", которую "российский террористический режим" проводит на территории Украины.
Флаги и плакаты устанавливаются при поддержке представительства Европейской комиссии в Эстонии и волонтеров Кайтселийта.
"Наш посыл прост: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где по одну сторону стоит верховенство закона, демократия и свобода слова, а по другую - цензура, уничтожение людей и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" - сказала министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ).
Флаги и плакат "Европа начинается с нас" останутся на стенах Нарвского замка до Иванова дня. Плакат "Путин - военный преступник" будет висеть только 9 мая.