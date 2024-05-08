Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

9 мая на стене Нарвского замка вновь появится плакат с надписью "Путин - военный преступник"

Северное побережье
Обновлено 8 мая 2024, 12:03
Copy
К утру 9 мая 2023 года на стене Нарвского замка впервые был вывешен плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин - военный преступник"). В этом году плакат появится снова - так, чтобы быть достаточно хорошо видным с российского берега пограничной реки.
К утру 9 мая 2023 года на стене Нарвского замка впервые был вывешен плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин - военный преступник"). В этом году плакат появится снова - так, чтобы быть достаточно хорошо видным с российского берега пограничной реки. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В честь Дня Европы на стенах Нарвского замка 9 мая будут вывешены флаги Эстонии, Европейского союза и Украины, а также плакаты с надписями "Европа начинается с нас" и "Путин - военный преступник".

По оценке Министерства культуры, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожительной работе", которую "российский террористический режим" проводит на территории Украины.

Флаги и плакаты устанавливаются при поддержке представительства Европейской комиссии в Эстонии и волонтеров Кайтселийта.

"Наш посыл прост: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где по одну сторону стоит верховенство закона, демократия и свобода слова, а по другую - цензура, уничтожение людей и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" - сказала министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ).

Флаги и плакат "Европа начинается с нас" останутся на стенах Нарвского замка до Иванова дня. Плакат "Путин - военный преступник" будет висеть только 9 мая.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх