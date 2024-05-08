Инфляция достигла самого низкого показателя за три года

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,8% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

В годовом сравнении на показатели инфляции более всего повлияло изменение цен, связанных с жильем, которые снизились на 5,3%.

Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом. Пассажирский транспорт подорожал на 15,7%, а использование частных транспортных средств - на 4,6%, при этом бензин был дороже на 4,6%, а дизельное топливо - на 2,6%.

Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подешевели свежие овощи (-18,3%) и сахар (-14,8%). Оливковое масло при этом подорожало на 39,1%, консервированное молоко - на 21,2% и кондитерские изделия - на 19,8%.

Значительное влияние оказало также завершение акций на многие продукты питания и безалкогольные напитки.