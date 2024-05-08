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Большинство жителей Эстонии негативно оценивают работу кабинета министров

Северное побережье
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Harry Nakos/AP

66% жителей Эстонии недовольны и работой главой правительства.

Согласно опубликованным 8 мая результатам ежемесячного опроса социологической службы Norstat, 29% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 66% - что скорее плохо или очень плохо.

23% опрошенных одобряют, а 67% не одобряют то, как лидер Партии реформ Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра.

В опросе участвовали около 1000 человек.

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