Мэр Нарвы Яан Тоотс, находящийся в этой должности всего семь месяцев, уже взялся переделать доставшийся ему от Катри Райк и всех предыдущих мэров серебряный шейный гербовый знак нарвского градоначальника. Имеющаяся старая регалия портит Тоотсу настроение и пиджаки.
Яан Тоотс недоволен: символ власти мэра Нарвы висит на нем, как колокольчик на корове
Символическая регалия мэра Нарвы - выполненный из серебра увесистый шейный гербовый знак на цепи - передается каждому следующему нарвскому градоначальнику в день его избрания в городском собрании. Центристу из Тарту Яану Тоотсу повесили на шею это бремя 5 октября 2023 года.
Видимо, с первого же дня Тоотс понял, насколько неудобная эта штука, постоянно теребил и поправлял ее, надевал потом всегда нехотя, а потом придумал и вовсе сдать старый знак в музей, чтобы заказать себе новый получше. Разработку и заказ обновки мэр поручил городскому художнику, каковой имеется в структуре Нарвской городской управы.
"Северному побережью" Тоотс рассказал, что надеется надеть уже новый символ власти мэра на День победы 23 июня. В тот день Нарва будет у себя принимать парад Кайтселийта и здесь же будет президент Алар Карис.
До того момента Тоотс довольствуется старой властной регалией, которую по его просьбе начистили до блеска, чего не делали, похоже, давно.
Тоотс объяснил, что старый шейный знак мэра Нарвы, а конкретно цепь, совершенно не продуман. Дескать, он не облегает широко спину, плечи и грудь, а просто висит на шее грузом. "Висит, как колокольчик на корове", - очень недоволен Тоотс. Дескать, правильная шейная регалия должна иметь специальные держатели, дабы ее носитель смотрелся важно, цепь не перекашивалась, а собственно горжет оставался всегда по центру.
Все это кажется Тоотсу важным, особенно когда дело доходит до официальной фото- или видеосъемки.
По данным Тоотса, толковые шейные знаки власти есть во многих городах Эстонии, а в Нарве, дескать, это не продумано. Более того, в ряде мест регалии уже раз или два переделывались, например, когда мэрами становились дамы - чтобы на их декольте знак власти смотрелся безупречно, а не проваливался там, куда не надо.
- Очень неправильно это сделано, - говорит Тоотс, вертя в руках свой начищенный до блеска, но старый шейный знак власти. - Он должен висеть на груди очень красиво. Я это сразу заметил и спрашивал здесь у людей, почему так. Все отмахивались: пускай. А мне всегда есть дело до мелочей: да, можно и на это махнуть рукой, но выглядит же некрасиво!
Переданную ему старую регалию Тоотс не надевал даже на президентский прием 24 февраля, чего другие коллеги-мэры себе не позволяли - все там были при цепях. И ректора университетов тоже. Не надел Тоотс это потому, что накануне к нарвскому приему в честь Дня независимости супруга мэра закрепила цепь на пиджаке мужа булавками, так что из-за тяжести медальона пиджак стал к концу вечера очевидно дырявым и безвозвратно испорченным.
Новый шейный гербовый знак мэра Нарвы уже заказан, что подтвердил "Северному побережью" городской секретарь Юллар Кальюсте. По его словам, работа поручена компании "Sporrong Eesti", находящейся на Сааремаа в Курессааре. Она специализируется на изготовлении наград, почетных знаков и тому подобных важных металлических изделий.
Новый шейный знак мэра обещан Нарве не позднее 20 июня. Стоимость этого заказа - 2706 евро.