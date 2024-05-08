Яан Тоотс недоволен: символ власти мэра Нарвы висит на нем, как колокольчик на корове

Все это кажется Тоотсу важным, особенно когда дело доходит до официальной фото- или видеосъемки.

По данным Тоотса, толковые шейные знаки власти есть во многих городах Эстонии, а в Нарве, дескать, это не продумано. Более того, в ряде мест регалии уже раз или два переделывались, например, когда мэрами становились дамы - чтобы на их декольте знак власти смотрелся безупречно, а не проваливался там, куда не надо.

- Очень неправильно это сделано, - говорит Тоотс, вертя в руках свой начищенный до блеска, но старый шейный знак власти. - Он должен висеть на груди очень красиво. Я это сразу заметил и спрашивал здесь у людей, почему так. Все отмахивались: пускай. А мне всегда есть дело до мелочей: да, можно и на это махнуть рукой, но выглядит же некрасиво!

Переданную ему старую регалию Тоотс не надевал даже на президентский прием 24 февраля, чего другие коллеги-мэры себе не позволяли - все там были при цепях. И ректора университетов тоже. Не надел Тоотс это потому, что накануне к нарвскому приему в честь Дня независимости супруга мэра закрепила цепь на пиджаке мужа булавками, так что из-за тяжести медальона пиджак стал к концу вечера очевидно дырявым и безвозвратно испорченным.

Новый шейный гербовый знак мэра Нарвы уже заказан, что подтвердил "Северному побережью" городской секретарь Юллар Кальюсте. По его словам, работа поручена компании "Sporrong Eesti", находящейся на Сааремаа в Курессааре. Она специализируется на изготовлении наград, почетных знаков и тому подобных важных металлических изделий.

Новый шейный знак мэра обещан Нарве не позднее 20 июня. Стоимость этого заказа - 2706 евро.