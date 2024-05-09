"Профессиональный спорт выводит наш центр на карту, а турист, путешествующий с семьей, приносит оборот", - говорит Терье Раттур, менеджер по маркетингу Айдуского водноспортивного центра, объясняя, почему они решили уделять больше внимания водным приключениям и продвигать себя именно под этим названием.
Для подписчиков
Айдуский водноспортивный центр привлекает посетителей водными приключениями
В течение первых четырех месяцев года команда Айдуского водноспортивного центра участвовала в мастер-классе по дизайну услуг для туристических компаний.