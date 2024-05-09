Чт, 9.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Айдуский водноспортивный центр привлекает посетителей водными приключениями

Кюлли Крийс
, журналист
Copy
Айдуская команда напрягает мозги на мастер-классе.
Айдуская команда напрягает мозги на мастер-классе. Фото: Aidu veespordikeskus

"Профессиональный спорт выводит наш центр на карту, а турист, путешествующий с семьей, приносит оборот", - говорит Терье Раттур, менеджер по маркетингу Айдуского водноспортивного центра, объясняя, почему они решили уделять больше внимания водным приключениям и продвигать себя именно под этим названием.

В течение первых четырех месяцев года команда Айдуского водноспортивного центра участвовала в мастер-классе по дизайну услуг для туристических компаний.

- Мы хотели получить ясность в части наших услуг, лучше понимать наших клиентов и гостей и лучше адаптировать наши услуги в соответствии с их ожиданиями, - сказала Терье Раттур.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх