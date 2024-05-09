Состоявшийся в субботу слет выпускников Йыхвиской эстонской школы разбудил старый спор о том, как после раздела школы на основную и гимназию вести счет выпусков.
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Слет выпускников развязал старый спор об отсчете истории образования в Йыхви
На слет, носивший название "Mälestuste mustrid" ("Узоры воспоминаний"), собралось около 600 выпускников и учителей. Перед праздником бывший директор Йыхвиской гимназии и нынешний председатель волостного собрания историк Валло Реймаа написал в социальных сетях, что странно, что вновь отделившаяся и ставшая в 2015 году самостоятельной школой Йыхвиская государственная гимназия отрицает свою действительную историю и не отмечает ее даже на своей домашней странице.