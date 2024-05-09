Слет выпускников развязал старый спор об отсчете истории образования в Йыхви

На слет, носивший название "Mälestuste mustrid" ("Узоры воспоминаний"), собралось около 600 выпускников и учителей. Перед праздником бывший директор Йыхвиской гимназии и нынешний председатель волостного собрания историк Валло Реймаа написал в социальных сетях, что странно, что вновь отделившаяся и ставшая в 2015 году самостоятельной школой Йыхвиская государственная гимназия отрицает свою действительную историю и не отмечает ее даже на своей домашней странице.

"Это неловкое упущение достойным благодарности образом компенсирует Йыхвиская основная школа, однако такая ситуация действительно курьезна, - написал Реймаа, добавив, что в Йыхви не в состоянии признать своей предшественницей даже созданную в 1919 году "чистую" гимназию. - Если государство так принципиально отрицает идентитет местной общины, то дело очень плохо и это заведет в конце концов в тупик".