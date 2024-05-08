В широком плане Ида-Вирумаа - это сейчас все, что еще остается у Центристской партии с точки зрения сохранения власти. От того, что сумеет предпринять с властью в Ида-Вирумаа партия, которая еще недавно была партией премьер-министра, но стала нести одну потерю за другой, зависит как ее собственное будущее, так и судьба Ида-Вирумаа.
Эрик Гамзеев: Как бы Центристская партия вновь не загнала Ида-Вирумаа в тупик
После потери власти в Таллинне и передачи более чем половины своих депутатов Рийгикогу другим партиям или клубу бесфракционных парламентариев Центристская партия вылетела из эстонской политической лиги мастеров, что подтверждает также ее самый низкий за все времена рейтинг. За пределами Ида-Вирумаа Центристская партия делит еще власть в Маарду и в некоторых волостях. Однако в Ида-Вирумаа единоличная власть находится в руках центристов в Нарве и Силламяэ, в Кохтла-Ярве они делят ее с соцдемами, а в Люганузеской волости - с избирательным союзом, имеющим реформистское ядро.
Опрос "Norstat" показывает, что поддержка Центристской партии среди эстонцев упала до трех процентов, но в то же время среди избирателей других национальностей сторонников у нее больше, чем у всех других партий вместе взятых. Последний интеграционный мониторинг показал, что Центристская партия пользуется явно самой большой поддержкой у неинтегрированных или слабоинтегрированных жителей Эстонии.
При таком раскладе руководство Центристской партии оказалось на распутье. Стоит ли еще больше подгонять свою политику под умозрения сохранившихся сторонников, а также голосовавших, например, за Айво Петерсона, что в то же время неприемлемо для большинства остальных жителей Эстонии? Или искать обратный путь к сердцам утраченных избирателей? Хотя после ухода Юри Ратаса, Яануса Карилайда, Яака Ааба и некоторых других ведущих фигур сложно представить, каким образом это могло бы получиться. То есть более реалистичным кажется первый путь.
Но для Ида-Вирумаа это может вновь означать уход в положение вне игры, в котором он уже оказывался на протяжение многих лет. Центристская партия много лет удерживала единоличную власть в больших городах Ида-Вирумаа, однако в стране у власти находились другие партии.
Для укрепления своей власти на местах нарвские и кохтла-ярвеские правители противопоставляли себя центральной власти, которую обвиняли во всех местных бедах - в высокой безработице, более низких ценах на недвижимость и низких зарплатах. Чтобы завоевать симпатии своих избирателей, городские руководители 9 мая прикрепляли себе на грудь георгиевские ленточки и брали в руки гвоздики. В Нарве 20 лет удавалось тянуть с переименованием улиц, названных в честь красных убийц. Переход на эстоноязычное образование превратился в итальянскую забастовку, когда внешне вроде бы к нему готовились, однако на местных выборах раздавали обещания сохранить русскоязычное образование. Продолжая в то же время умело плыть на волнах коррупции.
Неизбежным плодом такой политики стало торможение развития региона. Что бы там ни говорили политики, но государственные региональные инвестиции являются политическими решениями и при их принятии все же смотрят, свои или конкуренты находятся у власти в том или другом регионе.
"Ближайшее прошлое доказало, что такое противостояние может, конечно, принести голоса, но не поможет улучшить жизнь в Ида-Вирумаа".Эрик Гамзеев, главный редактор
На пользу Ида-Вирумаа оказалось то, что все правительства из соображений политики безопасности вынуждены были с меньшим или большим успехом заниматься этим регионом. Облик Ида-Вирумаа улучшился также благодаря примерно половине миллиарда евро, поступивших в регион от Евросоюза. Как и в остальной Эстонии, в Ида-Вирумаа на евроденьги были построены новые школы, больницы, бассейны, стадионы, велодороги, дорожные узлы, туристические аттракционы и прочее. Большой силой при этом являлись также местные патриоты Ида-Вирумаа, своими стараниями и трудами сумевшие увеличить интерес и веру в этот регион.
Произошедшие несколько лет назад изменения на уровне властей городов Нарва и Кохтла-Ярве вызвали слабое ощущение, что управление этими городами тоже начинает происходить в согласии с остальной Эстонией, что может придать новый разгон развитию всего региона. На сегодня, так сказать, бывшая власть сумела отвоевать обратно свои позиции в горсобраниях, и дальнейшее во многом будет зависеть от того, какой путь выберет в своих последних крупнейших опорных пунктах Центристская партия, которая в республиканском масштабе зализывает сейчас раны, - путь противостояния или содержательного сближения с остальной Эстонией.
Такие знаки последнего времени, как снятие или попытка снять с должностей по явно проглядывающим политическим причинам руководителей Нарвской больницы или Нарвского музея или избрание в Кохтла-Ярве вице-мэром по вопросам образования и культуры человека, не имеющего ни малейшего представления о том, кто такие Эрнесакс, Пярт или Нюганен, вызывают обоснованную тревогу, что сближение с остальной Эстонией откладывается. Очевидно, кохтла-ярвеские центристы, сделавшие такой выбор, и сами не понимают, что это производит впечатление насмешки над эстонской культурой и народом. Мягко говоря, странно выглядит также недавний визит мэра Нарвы в Душанбе и его попытка наладить связи с авторитарным Таджикистаном.
Сейчас, когда в Ида-Вирумаа к старту готовы множество создаваемых при поддержке фонда справедливого перехода предприятий, а также имеются порыв и энергия многих местных людей, особенно важно, чтобы местная власть не дула против попутного ветра и не тормозила, исходя только из своих политических интересов и пытаясь быть по нраву тем избирателям, которых не особо заботят ценности остальной Эстонии. Ведь ближайшее прошлое доказало, что такое противостояние может, конечно, принести голоса, но не поможет улучшить жизнь в Ида-Вирумаа.