Эрик Гамзеев: Как бы Центристская партия вновь не загнала Ида-Вирумаа в тупик

Произошедшие несколько лет назад изменения на уровне властей городов Нарва и Кохтла-Ярве вызвали слабое ощущение, что управление этими городами тоже начинает происходить в согласии с остальной Эстонией, что может придать новый разгон развитию всего региона. На сегодня, так сказать, бывшая власть сумела отвоевать обратно свои позиции в горсобраниях, и дальнейшее во многом будет зависеть от того, какой путь выберет в своих последних крупнейших опорных пунктах Центристская партия, которая в республиканском масштабе зализывает сейчас раны, - путь противостояния или содержательного сближения с остальной Эстонией.

Такие знаки последнего времени, как снятие или попытка снять с должностей по явно проглядывающим политическим причинам руководителей Нарвской больницы или Нарвского музея или избрание в Кохтла-Ярве вице-мэром по вопросам образования и культуры человека, не имеющего ни малейшего представления о том, кто такие Эрнесакс, Пярт или Нюганен, вызывают обоснованную тревогу, что сближение с остальной Эстонией откладывается. Очевидно, кохтла-ярвеские центристы, сделавшие такой выбор, и сами не понимают, что это производит впечатление насмешки над эстонской культурой и народом. Мягко говоря, странно выглядит также недавний визит мэра Нарвы в Душанбе и его попытка наладить связи с авторитарным Таджикистаном.

Сейчас, когда в Ида-Вирумаа к старту готовы множество создаваемых при поддержке фонда справедливого перехода предприятий, а также имеются порыв и энергия многих местных людей, особенно важно, чтобы местная власть не дула против попутного ветра и не тормозила, исходя только из своих политических интересов и пытаясь быть по нраву тем избирателям, которых не особо заботят ценности остальной Эстонии. Ведь ближайшее прошлое доказало, что такое противостояние может, конечно, принести голоса, но не поможет улучшить жизнь в Ида-Вирумаа.