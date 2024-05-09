Новый директор Дома творчества школьников хочет сохранить традиции и расширить возможности

Кохтла-Ярве - родной город Романа, и хотя он не посещал кружки в Доме творчества, так как ходил в музыкальную школу, занимался спортом - плаванием, карате, гимнастикой и танцами, говорит, что с домом знаком - здесь занимались друзья, одноклассники, вместе участвовали в разных мероприятиях. Поэтому, узнав о конкурсе, подал свою заявку и рад, что его выбрали, потому что верит, что тут есть большие возможности для развития.