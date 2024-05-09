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Новый директор Дома творчества школьников хочет сохранить традиции и расширить возможности

Ирина Кивисельг
, журналист
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Роман Рикас убедился, что новая работа значительно расширит его круг общения, к чему он также стремился.
Роман Рикас убедился, что новая работа значительно расширит его круг общения, к чему он также стремился. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 3 мая директором Дома творчества школьников Кохтла-Ярве стал Роман Рикас (27), выигравший конкурс, в котором участвовало семь кандидатов. Выпускник Ярвеской русской гимназии, закончил Академию внутренней безопасности и семь с половиной работал в Вируской тюрьме на разных должностях. В этом году стал социальным педагогом в Ярвеской основной школе.

Кохтла-Ярве - родной город Романа, и хотя он не посещал кружки в Доме творчества, так как ходил в музыкальную школу, занимался спортом - плаванием, карате, гимнастикой и танцами, говорит, что с домом знаком - здесь занимались друзья, одноклассники, вместе участвовали в разных мероприятиях. Поэтому, узнав о конкурсе, подал свою заявку и рад, что его выбрали, потому что верит, что тут есть большие возможности для развития.

- После академии продолжал повышать свои знания, карьера росла, последняя должность в тюрьме - начальник безопасности детского подразделения, - рассказал он. - Подумал, что для своего возраста в этой системе перевыполнил свои цели, захотелось чего-то нового. Тюрьма - это довольно закрытая зона, круг общения узкий, а мне хочется больше. Стал искать варианты и ушел в школу - работал социальным педагогом в Ярвеской основной школе. Иногда проводил уроки по разным предметам, если надо было заменить учителей.

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