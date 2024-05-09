Нынешним летом ученые Тартуского университета построят на заполнившейся водой заводи бывшего разреза Айду пару десятков плавучих островов с подходящей растительностью, которые с годами расширятся и привлекут сюда также водоплавающих птиц.
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С помощью плавучих островов ученые хотят вернуть жизнь на бывший разрез Айду
В среду сотрудники Вирумааского отделения Эстонского центра экологических исследований уже во второй раз приезжали на разрез Айду за пробами воды. Первые пробы были взяты в феврале, следующие возьмут в августе и ноябре.