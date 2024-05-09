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Айво Петерсон вошел в десятку самых популярных кандидатов на выборах в Европарламент

Северное побережье
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В рейтинг самых популярных кандидатов на выборах в Европарламент вошел обвиняемый в антигосударственной деятельности Айво Петерсон, следует из опроса социологической службы Norstat.

Наиболее популярными кандидатами в Европейский парламент в Эстонии являются социал-демократ Марина Кальюранд (17%), реформист Урмас Паэт (15%) и член EKRE Яак Мадисон (11%).

У находящегося под арестом оппозиционного политика Айво Петерсона 3%, он на восьмом месте по популярности.

В опросе социологической службой Norstat участвовали 3500 граждан Эстонии, имеющих право голоса.

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